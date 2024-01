L’agente vola in Arabia Saudita, accelerata improvvisa: vicina la firma con il Napoli

Tempo di Supercoppa in casa Napoli, ma non solo, tante le trattative sviluppatesi nelle ultime settimane per il club.

Ci siamo, tra poco più di 48 ore partirà l’assalto del Napoli alla Supercoppa italiana in scena in Arabia Saudita, con il primo round che vedrà i campioni d’Italia impegnati contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano, in grado di risultare più volte vincitore in questi anni sugli azzurri.

Solo chi uscirà vincitore tra le due compagini potrà poi sfidare la vincente tra Inter e Lazio per il trofeo che manca in casa Napoli dal 2014, quando a Doha, dopo una sfida infinita, il team di Rafa Benitez, guidato da un immenso Higuain, uscì vincitore sulla Juventus.

Supercoppa e non solo: firma vicina per il Napoli in Arabia!

Una settimana che potrebbe quindi segnare una stagione, la Supercoppa ad oggi rappresenta l’unico titolo nella reale disponibilità del Napoli, ad una distanza siderale dall’Inter, saldamente al comando della Serie A e fuori dalla Coppa Italia a seguito della debacle con il Frosinone.

7 giorni in cui il lavoro non riguarderà unicamente il rettangolo da gioco, sono infatti tante le trattative su cui Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo Mauro Meluso stanno lavorando. Nelle ultime ore, Hamed Traorè ha superato le visite mediche con il club che inoltre, avrebbe chiuso secondo più fonti per Cyril Ngonge, che dovrebbe arrivare per circa 18 milioni sotto l’ombra del Vesuvio. Insomma, in attesa del difensore centrale, esplicita richiesta di Mazzari, oltre che del mediano che dovrà sopperire all’assenza di Anguissa, qualcosa ha iniziato seriamente a muoversi.

Non solo nuovi innesti o cessioni, i campioni d’Italia lavorano anche ai rinnovi. Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss, quello di Matteo Politano sarebbe vicinissimo. L’agente dell’esterno, il vulcanico Mario Giuffredi, sarebbe partito alla volta dell’Arabia al pari del club, proprio durante questa settimana, infatti, quest’ultimo dovrebbe chiudere il prolungamento con la società partenopea, respingendo definitivamente le sirene dell’Al Shabab, in grado di offrire all’ex Inter e Sassuolo ben 7 milioni a stagione.

Più difficoltà, secondo l’emittente, per Piotr Zielinski, che la scorsa estate sembrava essersi reso protagonista di una vera e propria scelta di vita. A quanto pare, a causa dei ritardi del club nel trovare un accordo, Zielinski non potrebbe non esser più disposto a trattare, avendo definitivamente preso la sua decisione di accasarsi all’Inter. Dopo tanti anni, ben 8, il matrimonio tra il polacco ed il Napoli potrebbe quindi esser giunto al termine.