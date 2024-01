Grande sorpresa per il Napoli, chi c’è nel ritiro in Arabia Saudita (FOTO)

Il Napoli si appresta a giocarsi le proprie chance in Supercoppa, giovedì sera la semifinale contro la Fiorentina di Italiano.

Manca sempre meno, giovedì sera andrà in scena la sfida tra Napoli e Fiorentina, valida per la semifinale di Supercoppa italiana. Gli azzurri di Walter Mazzarri, dopo la vittoria last minute contro la Salernitana hanno riacquisito un pò di fiducia e hanno l’obiettivo di provare a portare a casa un altro trofeo dopo lo scudetto.

Dall’altra parte la Fiorentina, competitors dei campioni d’Italia per la lotta alla Champions League, obiettivo che ad oggi raggiungerebbero i gigliati, che occupano il quarto posto alle spalle del Milan di Stefano Pioli, saldamente terzo.

Sorpresa per il Napoli a Riyad: l’ex in visita in Hotel

Intanto, tra allenamenti e interviste di rito, una gradita sorpresa è avvenuta nel ritiro del Napoli a Riyad.

L’ex portiere degli azzurri, David Ospina, che ha difeso la porta partenopea dal 2018 al 2022, è andato a visita gli ex compagni e lo staff partenopeo, con cui ha tra l’altro vinto una Coppa Italia, in cui risultò l’MVP della semifinale con l’Inter. Il colombiano, vera e propria colonna del primo Napoli di Luciano Spalletti, si è accasato due estati fa all’Al – Nassr, per questa motivazione, ha approfittato della vicinanza per rincontrare i compagni di tante avventure.

Una bella notizia, a conferma di un legame profondo instaurato dal numero 1 e l’ambiente azzurro, con cui a distanza di un anno e mezzo, a quanto pare, ci sarebbero ancora contatti.