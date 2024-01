È il sogno di Napoli e Juve: beffa dietro l’angolo, nuova offerta dalla Francia

Continua il lavoro del Napoli sul mercato, ma non mancano gli imprevisti: arriva l’offerta dalla Francia per l’obiettivo: Napoli e Juve prese in contropiede.

Il direttore sportivo, Mauro Meluso, sta cercando il profilo migliore per rinfoltire il centrocampo partenopeo. La cessione di Elmas ha fruttato una bella somma da reinvestire sul mercato, con la speranza di trovare un calciatore adeguato allo stile partenopeo e che possa riaccendere l’entusiasmo dei tifosi.

L’imperativo è certamente di prestare soccorso ad un reparto orfano dei suoi beniamini: Elmas trasferitosi al Lipsia, Anguissa impegnato in Coppa d’Africa ed il recente infortunio di Demme che ha complicato i piani di Walter Mazzarri. Il centrocampista italo-tedesco, numericamente necessario, ha dato il suo apporto, risultato poi decisivo, nella sfida contro la Salernitana e puntare su di lui come primo rincalzo, in questo momento, è certamente fondamentale.

Rimane in ballo anche la situazione contrattuale di Piotr Zielinski, sempre più lontano dal capoluogo campano. Sul polacco le sirene interiste si fanno sempre più insistenti e non è escluso il passaggio a parametro 0 presso la squadra di Inzaghi. Meluso sta correndo ai ripari e la trattativa che porterebbe all’acquisto di Lazar Samardzic si è raffreddata improvvisamente con l’inserimento nell’operazione della Juventus che sta provando a trovare l’accordo con il calciatore dell’Udinese per giugno.

Sirene dalla Francia, offerta presentata al centrocampista

Nella lista dei candidati principali a vestire la maglia azzurra ci sono i profili di Antonin Barak della Fiorentina, Florian Neuhaus del Borussia Mönchengladbach ed Orel Mangala del Nottingham Forest. Con l’ex Hellas Verona ci saranno contatti ad oltranza con la dirigenza viola durante la Supercoppa Italiana che vedrà proprio Napoli e Fiorentina scontrarsi in semifinale.

Per quanto riguarda il centrocampista tedesco, l’interesse della Lazio è molto forte e predominante sul Napoli, ma dall’estero arrivano notizie peggiori: il centrocampista sarebbe stato contattato dal Siviglia, alla ricerca di un nuovo calciatore per rinforzare il reparto, dopo l’arrivo dell’interista Agoumè.

L’interesse della dirigenza azzurra si è spostato su Orel Mangala, ex Stoccarda, ora militante in Premier League. Sul belga ci sarebbe il forte interesse della Juventus, ancora indecisa sul prossimo acquisto per rinforzare il filtro tra difesa e attacco: le squalifiche di Pogba e Fagioli pesano e non poco ad Allegri.

Nel frattempo, però, sembra sia arrivata la beffa per entrambe le italiane: secondo quanto riportato da Sky Sport DE, il Rennes avrebbe proposto un prestito con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni di euro. Il calciatore, dall’arrivo in panchina di Nuno Espirito Santo, è stato impiegato poco ed in vista dell’Europeo vorrebbe trasferirsi altrove, per trovare più spazio.