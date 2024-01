Doppio annuncio da Di Marzio sul Napoli: “Domani visite e firma con gli azzurri”

L’esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, ha svelato un’indiscrezione importante circa le mosse del club azzurro: succedere nella giornata di domani.

Il Napoli e Napoli sono pronti ad accogliere un nuovo calciatore che possa riportare il giusto entusiasmo in un ambiente ferito dalla stagione in corso. L’unico modo per cambiare rotta è quello di arricchire con gente nuova lo spogliatoio azzurro, aumentando la qualità della rosa in ogni ruolo.

Come preannunciato da Aurelio De Laurentiis, il mercato di gennaio sarebbe stato di importanza fondamentale per il proseguo della stagione del Napoli. Un posto per la qualificazione alla prossima Champions League non si raggiunge da solo e mettere a disposizione gente fresca alla corte di Mazzarri è fondamentale.

Mentre per la difesa ed il centrocampo si monitorano più situazioni ed opportunità di mercato, la società azzurra ha in pugno l’attaccante ed è disposta a chiudere il tutto nella maniera più rapida possibile.

Domani le visite mediche, il colpo dei partenopei

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, nella giornata di domani, Cyril Ngonge dovrebbe svolgere le visite mediche con la società partenopea. L’oramai ex esterno dell’Hellas Verona è stato acquistato per circa 20 milioni, alla luce delle grandi prestazioni che ha messo in mostra negli ultimi tempi a questa parte.

In 19 partite stagionali, infatti, si è reso protagonista con 6 gol e due assist. Le sue giocate sono risultate spettacolari: il gol in rovesciata contro l’Udinese è l’emblema della reale potenzialità del calciatore belga. Il suo acquisto rischia seriamente di chiudere le porte sia ad Alessio Zerbin, considerato ancora poco maturo per il salto di qualità e Jesper Lindstrom, vero colpo, in negativo, dell’ultima finestra di mercato estiva.

Con l’entrata di Ngonge è probabile che si chiudano le porte al danese, sempre più vicino ad una cessione in prestito affinchè si possa recuperare e sul piano fisico e sul piano psicologico. Per lui, infatti, soltanto 11 presenze complessive e nessun colpo in evidenza.

Traoré al Napoli: ok le visite, domani la firma

Novità anche in merito al passaggio di Hamed Junior Traoré: l’ex Sassuolo domani si unirà ufficialmente al club azzurro, firmando il contratto che lo legherà fino a giugno con il club di Aurelio De Laurentiis.

Un doppio colpo importante per gli azzurri di Walter Mazzarri, che si pongono l’imperativo di dover risalire la classifica, oltre che dare una scossa molto forte al morale.