“Chi indovina più compagni di squadra?”: il gioco tra Rrahmani e Kvara è tutto da ridere – VIDEO

Un simpatico siparietto ha visto protagonisti Amir Rrahmani e Kvicha Kvaratskhelia, partecipanti al format “Who Am I?” della Lega Serie A.

Dopo una prima parte di stagione da dimenticare, il Napoli ha bisogno di ritrovare il giusto entusiasmo per invertire la rotta e c’entrare la qualificazione alla prossima e “nuova” Champions League. Gli azzurri, fuori dai giochi per la lotta al titolo e eliminati in Coppa Italia dal Frosinone, hanno come obiettivo vincere la Supercoppa Italiana e andare quanto più avanti nella massima competizione europea.

I partenopei affronteranno il Barcellona agli ottavi di finale di Champions: una sfida difficile ma non impossibile visto l’avversario non del tutto proibitivo. I precedenti contro la squadra catalana hanno visto gli spagnoli passare il turno, anche in Europa League. In campionato c’è l’obbligo di rialzare la testa e il quarto posto, d’altronde, non è poi così lontano: la squadra di Mazzarri è ottava a 31 punti ma sono soltanto 4, le lunghezze che dividono dalla Fiorentina di Vincenzo Italiano, prossima avversaria del Napoli nella Final Four della Supercoppa.

Il gol al 96esimo di Amir Rrahmani, nel derby campano contro la Salernitana, deve far tornare alto il morale dei beniamini dei tifosi napoletani e nuove iniziative, come indette dalla Lega Serie A, possono far tornare il sorriso sulle labbra ai calciatori del Napoli.

Sorrisi e abbracci tra Kvara e Rrahmani, il buon umore sembra esser tornato

I tempi in cui Politano, Kvara e Osimhen si scontravano contro l’allenatore, nello specifico Rudi Garcia, sembrano essere passati e pare, di conseguenza, prevalere il buon umore. Nelle ultime settimane il duro scontro tra l’agente di Kvara ed Osimhen ha scosso un po’ l’ambiente e fatto riapparire i fantasmi del passato.

Nel frattempo, fortunatamente, è chiaro che lo spogliatoio del Napoli sia rimasto compatto e la partecipazione al format “Who Am I?” indetto dalla Lega Serie A, ha visto coinvolti due protagonisti dello scorso scudetto: Rrahmani e Kvaratskhelia. I due, a turno, dovevano indovinare il compagno di squadra, scelto dall’altro, dalle caratteristiche fisiche e tecniche: di conseguenza hanno preso la scena a suon di battute e prese in giro che hanno certificato il rapporto solido tra i calciatori.

Il video del siparietto tra Kvaratskhelia e Rrahmani

Di seguito il video su YouTube del simpatico siparietto che li ha visti protagonisti, in attesa della sfida contro la Fiorentina, la prima della Final Four della Supercoppa Italiana: