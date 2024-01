Supercoppa, designata la squadra arbitrale di Napoli-Fiorentina: c’è un precedente negativo

Pochi giorni all’inizio della Supercoppa italiana. Uscite le designazioni arbitrali per la prima partita del Napoli in Arabia Saudita

Il Napoli di Walter Mazzarri è stata la prima squadra, tra le quattro contendenti, ad arrivare in Arabia Saudita per la Supercoppa italiana. Gli azzurri sono approdati ieri sera nella Capitale di Riad. La squadra alloggerà nello splendido Four Seasons Hotel Riad At Kingdom Center. Comincia a mancare sempre meno all’esordio nella competizione. I partenopei saranno impegnati giovedì sera, alle ore 20, contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Anche i viola sono in viaggio verso Riad proprio poche ore dopo aver agguantato il pari in campionato contro l’Udinese.

Sarà una sfida dura per gli uomini di Walter Mazzarri che proveranno definitivamente a scacciare la crisi lottando per portare a casa questo trofeo. La vittoria all’ultimo secondo con la Salernitana avrà certamente dato morale a questa squadra. Il gol di Amir Rrahmani ha fatto esplodere di gioia lo Stadio Diego Armando Maradona che già si preparava all’ennesima delusione stagionale. Vincere per poter vincere ancora, sarà questo il motto che Mazzarri avrà spiegato alla sua squadra che, con il morale leggermente più alto, proverà ad accedere in finale contro una tra Inter e Lazio.

La designazione AIA per il match contro la Fiorentina

In mattinata l’AIA ha reso nota tutta la squadra arbitrale per la partita tra Napoli e Fiorentina, in programma giovedì sera a Riad. Il match sarà diretto dal fischietto romano Federico La Penna, Tegoni e Bresmes saranno gli assistenti. Marcenaro sarà il IV uomo, mentre Aureliano sarà impegnato al Var e Marini all’Avar. I precedenti con La Penna come arbitro possono sorridere agli azzurri ma, in realtà, c’è uno negativo. Con il fischietto romano ad arbitrare il Napoli, per 11 occasioni gli azzurri hanno ottenuto 7 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta, proprio contro la Fiorentina, per 3-1 l’8 ottobre del 2023.

Infatti Federico La Penna era stato proprio l’arbitro di Napoli-Fiorentina nella sconfitta azzurra del Maradona durante questo campionato. Le marcature furono di Brekalo, Bonaventura e Nico Gonzalez, mentre, per gli azzurri Victor Osimhen segnò il rigore del momentaneo pareggio. La possibile vittoria della Supercoppa darebbe certamente tanto morale agli azzurri che, in caso di ritorno in Italia con il trofeo, potrebbero far bene nelle restanti partite del campionato. Con gli stop di Bologna, Roma e Fiorentina, gli uomini di Mazzarri distano soltanto 3 punti dal quarto posto attualmente occupato dalla squadra di Vincenzo Italiano.