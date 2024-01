News calcio Napoli, l’agente dell’azzurro svela: “No a due club di Serie A”

È uno dei giovani che è stato aggregato da Walter Mazzarri in vista della Supercoppa Italiana. Il suo agente ha rilasciato un’intervista in cui ha svelato il suo no a due club di Serie A.

Il Napoli ha sicuramente non poche difficoltà in vista del prossimo impegno in Supercoppa Italiana, appuntamento che gli azzurri mettono nel mirino con la speranza di poter dare una grande svolta alla stagione. La vittoria rocambolesca contro la Salernitana, ottenuta, in extremis, è una boccata di ossigeno per un ambiente che sicuramente si è fatto pesante.

Contro i campani, Walter Mazzarri, seppur per esigenza, ha dovuto far conto di una novità sorprendente tra i convocati. La chiamata in prima squadra di Francesco Gioielli, freso di firma sul contratto da professionista con il club partenopeo, è un sogno che si realizza per il giocatore della Primavera, che è stato convocato anche per la Supercoppa.

Gioielli, l’agente: “Devo dire grazie al Napoli”, poi il retroscena di mercato.

L’agente di Francesco Gioielli, Alessandro Marino, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio CRC, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete“, condotta dal giornalista Raffaele Auriemma.

Gioielli, insieme a D’Avino, è uno dei giovani chiamati da Walter Mazzarri per la Final Four della Supercoppa Italiana, complici anche le difficoltà in termini di disponibilità.

L’intervista del procuratore

Di seguito, le parole rilasciare dall’agente nel corso del suo intervento radiofonico:

“Devo ringraziare il Napoli che dopo la stagione non brillante della Primavera ha deciso di puntare fortemente su Gioielli, un ragazzo di Napoli. Lui è un ragazzo umile, che nasce centrocampista centrale, ma è molto duttile e per questo motivo è stato impiegato più volte da mezzala. Di lui posso dire che ha il vizio del gol, ha portato sette gol alla primavera lo scorso anno e anche quest’anno stava dando il suo contributo in termini realizzativi.

Poi, lo stesso agente ha rivelato un retroscena a sorpresa circa il mercato: