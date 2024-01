La Nigeria stecca, caos con il ct: duro attacco a Osimhen

Caos in Nigeria per l’esordio della Nazionale in Coppa d’Africa. Dure le parole del presidente della Federcalcio

Da pochi giorni è iniziata la Coppa d’Africa 2024. La manifestazione calcistica più importante del continente africano quest’anno è ospitata dalla Costa d’Avorio. Due giocatori del Napoli sono impegnati per l’occasione di poter vincere questo trofeo. Come già ampiamente trattato Frank Zambo Anguissa è impegnato con il Camerun e Victor Osimhen con la Nigeria. Proprio la Nazionale del bomber del Napoli ieri ha fatto il suo esordio in coppa contro la Guinea Equatoriale. La Nigeria è data certamente tra le squadra come principali indicate per la vittoria finale.

Tanti sono i campioni che giocano per questa squadra, sopratutto dalla Serie A. Su tutti il tridente d’attacco della Nigeria è costituito da Lookman, Osimhen e Chuckwueze, attaccanti rispettivamente di Atalanta, Napoli e Milan. La squadra allenata da Josè Peseiro però ha steccato l’esordio pareggiando per 1-1 contro la Guinea Equatoriale. Proprio della combinata Lookman-Osimhen il gol del pareggio, con l’atalantino che dopo un dribbling sulla fascia ha servito l’attaccante del Napoli che ha messo in rete con un colpo di testa, la specialità della casa.

Delusione Nigeria

Al fischio finale della partita, ad essere sceso negli spogliatoi è stato Ibrahim Musa Gusau, presidente della Federcalcio nigeriana. In preda alla rabbia, stando a quanto riportato dal giornale locale Own Goal Nigeria, Gusau avrebbe rivolto parole al vetriolo indirizzate ai calciatori nigeriani e a tutto lo staff tecnico.

La delusione per aver pareggiato contro una squadra nettamente inferiore sulla carta è pesante. Il numero uno del calcio nigeriano avrebbe criticato anche il commissario tecnico Peseiro. L’allenatore ha per tanto risposto che non è compito suo quello di far gol.

Le accuse allora potrebbero perciò essere state rivolte a Victor Osimhen che ha certamente segnato un gol ma, nel secondo tempo, ha sprecato una grandissima occasione. L’attaccante del Napoli infatti, a tu per tu con il portiere avversario, ha fallito la grande chance del sorpasso nigeriano che avrebbe così portato i tre punti. Adesso la situazione per Osimhen e compagni si fa molto scomoda.

Il prossimo avversario della Nigeria sarà la Costa d’Avorio di Kessiè, Boga e Fofana. I nigeriani avranno l’obbligo di vincere davanti a tutto lo stadio che tiferà per “Gli Elefanti”, in quanto la Costa d’Avorio è quest’anno padrona di casa. Giovedì servirà vincere a tutti i costi se si vuole puntare al titolo di campione d’Africa.