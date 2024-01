Supercoppa Italiana, Napoli arrivato a Riyadh: presente anche il presidente De Laurentiis

Azzurri approdati nella capitale saudita: appuntamento a giovedì per l’esordio con Napoli-Fiorentina, ci sarà anche De Laurentiis

Dopo la vittoria contro la Salernitana, ottenuta negli ultimissimi scampoli di partita grazie ad una rocambolesca azione culminata con il tap in di Rrahmani, è tempo per il Napoli di concentrarsi sull’impegno di Supercoppa Italiana. La competizione, che da quest’anno ha un format nuovo, prevede due semifinali e una finale, tutte partite secche. In caso di parità si procederà con la lotteria dei calci di rigore, e non con i tempi supplementari. Il Napoli si presenta a Riyadh da campione d’Italia in carica. Assieme agli azzurri approderanno nella capitale saudita anche Inter (seconda in campionato e vincente della Coppa Italia), Lazio (terza in campionato) e Fiorentina (finalista di Coppa Italia).

Lo stadio predisposto per ospitare tutte le tre gare in programma è l’imponente Al-Awwal Stadium, impianto che ospita anche le gare interne dell’Al-Nassr, il club di Cristiano Ronaldo. Il Napoli affronterà giovedì alle 20.00 la prima delle due semifinali. L’avversaria è la Fiorentina di Italiano, premiato quest’oggi come miglior coach del mese. I Viola sono la vera sorpresa di questa prima parte di stagione e sono da considerarsi oramai una seria pretendente per la top four. La gara di giovedì può essere indicativa anche in ottica campionato.

Il Napoli è arrivato in Arabia Saudita, con la squadra anche il presidente De Laurentiis

Il Napoli è da poco atterrato nella capitale saudita. La squadra alloggerà nello splendido Four Seasons Hotel Riyadh At Kingdom Center. Presenti tutti i convocati da Mazzarri.

Da sottolineare la presenza del presidente De Laurentiis, arrivato per assistere da vicino al match di giovedì e, si spera, alla finalissima di lunedì 22 gennaio, nonostante abbia varie volte manifestato il suo disappunto sul giocare la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita.

Tra i convocati del Napoli spicca la presenza di Mathias Olivera, che ritorna dopo il lungo infortunio al ginocchio. Il difensore azzurro aveva rimediato una lesione di secondo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. Non è però ben chiaro se sia in grado di giocare dal primo minuto o a partita in corso.

Presente anche Meret, anche lui di ritorno da un infortunio muscolare, ha saltato le ultime due partite di Serie A. Da menzionare anche l’inserimento nella lista convocati di Cajuste, che ha fatto preoccupare, e non poco, i tifosi azzurri contro la Salernitana. Tuttavia, sono ancora da effettuare gli esami strumentali per determinare le condizioni del centrocampista svedese.