Napoli-Fiorentina, Italiano scioglie i dubbi: “Partirà per l’Arabia”

L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha chiarito i dubbi in vista della prossima sfida contro il Napoli in Supercoppa

Dopo la vittoria in extremis contro la Salernitana, grazie alla rete di Amir Rrahmani, il Napoli quest’oggi è partito per l’Arabia Saudita. Gli azzurri approderanno a Riyad per giocare nella casa dell’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, il suggestivo Al-Awwal Stadium. Giovedì 18 gennaio alle 20.00 il calcio d’inizio della prima delle due semifinali del tutto nuovo format della Supercoppa Italiana. Una final four che vedrà affrontarsi in due scontri diretti Napoli-Fiorentina e Lazio-Inter.

I prossimi avversari del Napoli hanno appena pareggiato 2-2 in campionato, in casa contro l’Udinese. Mister Italiano, nel post partita, ha commentato ai microfoni di DAZN e in conferenza stampa la prova dei suoi ragazzi. “Pareggio? L’Udinese ha avuto un atteggiamento migliore del nostro e lì dobbiamo iniziare ad aggiustare qualcosina perché troppe volte sta accadendo che nei primi tempi non siamo all’altezza della situazione”, spiega l’allenatore premiato come coach del mese prima dell’inizio del match. Uno stop che, in un certo senso, favorisce anche il Napoli nella corsa alle prime quattro posizioni in classifica, che garantiscono l’accesso alla prossima Champions League.

Napoli-Fiorentina, le dichiarazioni di Italiano in vista del match di Supercoppa

Italiano ha poi parlato anche del prossimo impegno dei Viola, la gara di Supercoppa contro il Napoli, soffermandosi sulle assenze alle quali dovrà far fronte. Su tutti c’è da tenere d’occhio la situazione Nico Gonzalez. L’argentino è fermo ai box dal 14 dicembre scorso, a causa di una lesione di medio grado ai flessori della coscia destra.

Inizialmente si pensava potesse recuperare già contro l’Udinese, ma alla fine Italiano non l’ha portato neanche in panchina. Quindi è chiaro che sono nati dubbi sulla sua presenza in Arabia Saudita. Di seguito un estratto delle delle dichiarazioni del mister dei toscani:

“Sottil non è al 100%, Gonzalez partirà per l’Arabia e lo valuteremo giorno per giorno“

Quindi, dichiarazioni rassicuranti per Gonzalez, che sarà valutato durante la permanenza in Medio Oriente, ma in ogni caso partirà. Da sottolineare anche le considerazioni su Sottil, che invece è stato convocato contro l’Udinese.

Italiano ha poi aggiunto: “Supercoppa? Ci giochiamo un trofeo importante contro tre squadroni, abituate a queste competizioni. Lazio e Inter hanno vinto tanto negli ultimi anni, il Napoli è campione d’Italia… E ci siamo anche noi. Siamo felici di andare a giocarci la Supercoppa. Abbiamo una partita difficile con il Napoli e la prepareremo nel modo giusto“, conclude così l’intervento, rimarcando l’importanza della competizione.