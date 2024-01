Mercato Napoli, piace Ngonge ma si inserisce un’altra big: le ultime

Svolta sul calciomercato del Napoli, con il colpo che potrebbe essere messo ora in discussione. Inserimento da parte del club.

Fatica ancora a decollare il calciomercato targato Napoli, che dopo il colpo Mazzocchi si è leggermente fermato. Il tutto, a causa della situazione Samardzic, che ha impegnato gli azzurri a lungo fino alla definitiva rottura e a lla virata su Traoré. In attesa delle visite e dell’arrivo per l’ivoriano, però, ecco giungere ulteriori aggiornamenti su un altro nome accostato al Napoli, questa volta per l’attacco. Trattasi di Cyril Ngonge, attualmente in forza al Verona e che potrebbe vedere l’interesse da parte degli azzurri insidiato dall’ improvviso ingresso in corsa da parte del top club.

Ngonge-Napoli, anche la Real Sociedad sul francese

Il mercato del Napoli, fin qui, non è stato di certo esente neanche da nomi di mercato in uscita. Tra le richieste di cessione da parte di Simeone nonché le voci inerenti a Politano in direzione Arabia, sono stati pronunciati alcuni nomi anche in direzione del reparto offensivo azzurro, tra cui anche Zito Luvumbo del Cagliari. Fra questi, anche un altro nome appartenente alla nostra Serie A, ovvero Cyril Ngonge, attualmente in forza al Verona.

L’attaccante continua infatti a stupire nonostante il pessimo posizionamento dei veneti in campionato. Suo, infatti, il gol del 2-1 definitivo contro l’Empoli, nato da una stupenda conclusione a giro da fuori area dell’attaccante. Ebbene, affiancato al Napoli nelle ultime settimane, Ngonge potrebbe esser finito nel mirino di un ulteriore club. Trattasi della Real Sociedad, compagine in grado di sorprendere molto da inizio stagione ad oggi e che, secondo Mundo Deportivo, avrebbe messo nel mirino il veronese. Il tutto, partendo da una base d’asta di circa 12 milioni, ovvero il valore del cartellino dell’attaccante nonché cifra richiesta dal Verona.

Ngonge alla Real Sociedad, il fattore che beffa il Napoli

Finito nel mirino di Napoli e Fiorentina, Ngonge potrebbe incredibilmente lasciare la Serie A in quel di gennaio. Il tutto, come detto, in favore della Liga, dato che la Real Sociedad sembrerebbe essere davvero intenzionata a concludere il colpo. Secondo Mundo Deportivo infatti, il club di San Sebastian non sarebbe spaventato dai 12 milioni richiesti dal Verona, dato che il raggiungimento degli ottavi di finale di Champions League aiuterebbe molto gli spagnoli nell’investimento. Il tutto, anche a causa della cessione al Nizza di Momo Cho, che ha liberato un posto nel reparto offensivo oltre che a donare altri 10 milioni alle casse della Real Sociedad.