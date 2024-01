Lazio-Napoli, non solo Kvara e Cajuste: a rischio altri cinque giocatori

Dopo la Supercoppa Italiana, Lazio e Napoli si affronteranno in campionato: Kvara e Cajuste non giocheranno, ma potrebbero non essere gli unici indisponibili.

Il Napoli è finalmente tornato alla vittoria. Dopo tre sconfitte e un pareggio tra campionato e Coppa Italia, la squadra di Walter Mazzarri ritrova i tre punti in Serie A. Una vittoria sofferta e ottenuta solo al 96′ minuto per un gol rocambolesco su palla da fermo contro la Salernitana ultima in classifica non può far però vivere sogni tranquilli alla squadra. Eppure, era fondamentale tornare a vincere, a distanza di quasi un mese dall’ultima volta (Napoli-Cagliari 2-0, 16 dicembre 2023).

Soprattutto perché ora gli azzurri dovranno volare in Arabia Saudita per affrontare una competizione che potrebbe dare una svolta alla stagione in caso di vittoria: giocare la Supercoppa Italiana con il morale non sotto terra è sicuramente importante. Supercoppa Italiana che vedrà il Napoli sfidare la Fiorentina in semifinale e la vincitrice tra Inter e Lazio in una eventuale finale.

Supercoppa Italiana, come funzionano le squalifiche e le diffide

Lazio e Napoli si ritroveranno anche in campionato dopo la “trasferta” in Arabia Saudita. Sfida in cui Mazzarri dovrà fare a meno di Jens Cajuste e Khvicha Kvaratskhelia, entrambi diffidati e ammoniti nel match di ieri.

Ma perché Cajuste e Kvara salteranno la sfida in campionato con la Lazio e non la semifinale di Supercoppa contro la Fiorentina? Con l’introduzione del formato Final Four è cambiato il regolamento: le diffide e squalifiche in campionato saranno scontate in Serie A.

I giocatori diffidati e ammoniti nel 20° turno salteranno la giornata successiva alla Supercoppa, ovvero la 22esima (la 21esima sarà recuperata a fine febbraio). Lo stesso discorso vale per i diffidati e ammoniti in semifinale: non saranno out per la finale, ma per il successivo turno in campionato. Discorso uguale per le ammonizioni in finale, mentre il discorso è diverso per le espulsioni in semifinale: in quel caso, il giocatore salterà l’eventuale finale.

Lazio Napoli, in cinque a rischio squalifica

Ma Cajuste e Kvaratskhelia potrebbero non essere gli unici squalificati per il big match tra Lazio e Napoli, che si giocherà domenica 28 gennaio alle ore 18. La Lazio ha infatti ben cinque diffidati tra le proprie fila.

Tra i giocatori di Maurizio Sarri sono Danilo Cataldi, Ciro Immobile, Luca Pellegrini, Nicolò Rovella e Mattia Zaccagni a dover giocare con una diffida che pende sulla propria testa. I biancocelesti giocheranno oggi all’Olimpico contro il Lecce alle ore 12:30 e dovranno fare attenzione in vista del Napoli.