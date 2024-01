Fiorentina, striscione durissimo della Curva Fiesole: “Non sarà un napoletano a farlo”

Duro attacco verso i napoletani da parte della curva della Fiorentina: cosa è accaduto durante l’ultimo match di campionato contro l’Udinese

La Fiorentina sarà la prossima avversaria del Napoli, in Supercoppa. Giovedì 18 infatti le due squadre saranno protagoniste della prima delle due semifinali in programma, l’altra invece vedrà affrontarsi Lazio e Inter. A differenza degli azzurri, che sono partiti oggi, i toscani approderanno in Arabia Saudita con qualche ora di ritardo, a causa dell’impegno in campionato. Infatti, è da poco terminata Fiorentina-Udinese, match valido per la ventesima giornata di Serie A. La gara è terminata con un pirotecnico 2-2, che tra le altre cose favorisce il Napoli nella corsa alla quarta posizione in classifica, e quindi alla qualificazione alla prossima Champions League.

Oltre alle vicende di campo, a far parlare sono stati gli striscioni della Curva Fiesole, cuore del tifo del capoluogo toscano. I supporters Viola si sono schierati con decisione contro la Supercoppa in Arabia, appoggiando le tesi ad esempio di Sarri e De Laurentiis. “Non c’è una presa di posizione ma solo senso della ragione… No alla Supercoppa in Arabia Saudita“, così recita lo striscione esposto dalla Fiesole. Questo è però accaduto nel finale della prima frazione di gioco. Altro motivo di discussione è invece lo striscione esposto all’inizio del match contro il sindaco di Firenze Nardella.

Fiorentina, l’attacco della Curva Fiesole contro il sindaco di Firenze Nardella

All’ingresso in campo delle squadre i supporters hanno esposto due striscioni e intonato cori molto espliciti contro il primo cittadino di Firenze. L’argomento di discussione è il nuovo stadio della Fiorentina. Il primo dei due recita: “Tranquillo Nardella alla copertura ci s’è pensato noi!”, con dei gazebo disposti in cima alla curva.

Il secondo invece, ancor più polemico riguarda anche Napoli e i napoletani: “Firenze e Fiorentina, connubio per l’eternità. Non sarà un napoletano a mandarci via dalla nostra città”. Stando a quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, subito dopo è stato intonato il coro: “Odio Napoli”. La Curva Fiesole non è nuova a cori di questo tipo.

Il riferimento è alla provenienza del sindaco Nardella, originario di Torre del Greco, in provincia di Napoli. Insomma, il tema stadio in casa Fiorentina è sempre più bollente e la Fiesole ci ha tenuto a dire la sua nell’acceso dibattito cittadino.

Al sindaco viene imputato il mancato restyling del Franchi, per troppe volte rinviato. Ora il tifo pretende risposte chiare dall’amministrazione urbana. Sul tavolo delle discussioni anche la questione stadio “sostitutivo”. Infatti, ad aprile inizieranno i lavori del nuovo stadio e fino al 2027 non vi si potrà accedere. Tra le possibilità quella più plausibile pare il Castellani di Empoli.