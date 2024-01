Apertura al prestito, il Napoli esulta: altro acquisto

Il Napoli è ancora alla ricerca di rinforzi a centrocampo: per gli azzurri si apre concretamente una pista dalla Premier League.

In questo mese, con ogni probabilità, si deciderà il futuro della stagione del Napoli. I campioni d’Italia in carica, dopo una settimana di ritiro punitivo hanno risposto presente nel derby contro la Salernitana di ieri pomeriggio. La prestazione non è certamente stata positiva, ma quantomeno gli azzurri hanno dimostrato che qualcosa nella testa è cambiato e la vittoria nei minuti finali può essere realmente la scintilla che permetterà di svoltare una stagione complicatissima.

Gli azzurri, nel corso del ritiro, hanno ritrovato un po’ di concentrazione. Sono stati anche abili, ieri pomeriggio, nel non farsi demoralizzare dal gol subito a metà primo tempo. Dopo una stagione in cui tutto gira male ritrovarsi sotto nel punteggio in casa contro l’ultima in classifica dopo un gol straordinario come quello di Antonio Candreva, avrebbe spezzato le gambe a tutti, ma non a questo Napoli. Gli azzurri hanno reagito con carattere e sotto questo punto di vista la vittoria è stata ampiamente meritata.

Mercato Napoli, si sblocca una pista dalla Premier League

Dopo la vittoria contro la Salernitana che riporta il Napoli momentaneamente a ridosso della zona Champions League, la palla passa indirettamente al presidente Aurelio De Laurentiis. Il patron azzurro, ora, deve mantenere le promesse di inizio mercato e rinforzare una rosa che ha mostrato diverse lacune in questa stagione.

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul mercato in entrate del Napoli. La “Rosea”, poi, si è concentrata maggiormente sul futuro centrocampo azzurro e a tal proposito arrivano novità importanti.

Il prossimo acquisto azzurro dovrebbe essere Traoré dal Bournemouth. L’ex Sassuolo, però, non sarà l’unico acquisto.

Il Napoli, ora, è pronto ad affondare il colpo per Barak e per Mangala. Per quanto riguarda il centrocampista della Fiorentina, resta da trovare l’accordo sulla formula del prestito. De Laurentiis offre un diritto di riscatto, mentre Commisso vorrebbe un obbligo condizionato. Possibile che in Arabia Saudita, durante la Supercoppa possa arrivare la svolta definitiva.

Nelle ultime ore, poi, si sta aprendo sempre più una pista inglese per il Napoli. Si tratta di Mangala del Nottingham Forest con il club inglese che avrebbe aperto al prestito del centrocampista. Mangala sarebbe un colpo importante soprattutto per la sua duttilità nel giocare in un centrocampo a tre o a due.