Zielinski all’Inter, Marotta svela tutto in diretta: accordo già chiuso?

Il futuro di Piotr Zielinski è ancora da definire, Marotta svela importanti novità circa l’interesse dell’Inter per il polacco.

La stagione del calciomercato invernale del Napoli sta diventando sempre più impegnativa, non solo per quanto riguarda i prossimi acquisti da fare. Infatti, la società partenopea deve anche valutare i calciatori da rinnovare. Tra questi spicca il nome del centrocampista Piotr Zielinski, con contratto in scadenza a giugno 2024. Dunque, il Napoli deve fare chiarezza al più presto circa il futuro del polacco. Non c’è più tempo da perdere, anche perché ad osservare il centrocampista c’è l’Inter di Simone Inzaghi. Diverse volte, infatti, la società nerazzurra ha sottolineato l’interesse per l’azzurro.

Zielinski all’Inter, Marotta fa chiarezza circa il futuro del polacco

Per Piotr Zielinski sta per scadere il tempo, bisogna prendere al più presto una decisione: continuare a giocare in maglia azzurra o proseguire la propria carriera altrove. Il Napoli deve riuscire a trovare un accordo per il prolungamento con il calciatore o potrebbe rischiare di vedere il proprio centrocampista partire per un’altra destinazione. Al momento per il polacco, c’è il forte interesse da parte dell’Inter. Anche se Beppe Marotta, dirigente sportivo della società nerazzurra, ha svelato ai microfoni di Sky Sport importanti novità circa il polacco.

Di seguito, quanto evidenziato:

“Zielinski? L’attività di calciomercato è sempre attiva. Noi siamo attenti alle opportunità, da inizio gennaio c’è la possibilità di contattare giocatori che possono diventare svincolati, ma se mi chiedete se c’è accordo, vi dico che al momento non c’è nessun accordo“.

Nonostante il club nerazzurro sia fortemente interessato al centrocampista azzurro, non è stato ancora raggiunto nessun accordo. Il d.s. dell’Inter, Beppe Marotta, non vuole assolutamente interferire nel dialogo per il rinnovo tra il calciatore e la dirigenza partenopea. Dunque, il club nerazzurro si farà avanti ed entrerà nel vivo della trattativa, soltanto quando il rinnovo verrà escluso. Ovviamente, sono dichiarazioni che fanno bene sperare i tifosi azzurri per quanto riguarda il prolungamento del contratto di Piotr Zielinski.

Dunque, non è ancora totalmente da escludere l’ipotesi di un rinnovo con il Napoli. Eppure, è risaputo quanto il calciatore polacco sia legato alla maglia azzurra. Infatti, già in estate, il numero 20 aveva rifiutato un’offerta molto allettante da parte del club arabo Al Ahli. Inoltre, sembra che la volontà di voler rinnovare il contratto da parte di entrambe le parti c’è, bisogna solo raggiungere l’accordo nel minor tempo possibile.