Scambio di documenti avvenuto, affare concluso: lascia il Napoli in prestito

Il calciomercato del Napoli è attivissimo anche a partita in corso, chiusa una cessione prima della gara con la Salernitana.

Una vittoria preziosa e importante soprattutto per la classifica e per il morale quella colta dal Napoli nel derby contro la Salernitana. La rete di Rrahmani in pieno recupero restituisce il sorriso agli azzurri, che così riprendono la rincorsa alla zona Champions League. Ovviamente il successo non cancella le perplessità di una prestazione che non ha convinto. In attesa di capire come proseguirà la stagione del Napoli, per il presidente De Laurentiis e gli uomini mercato del club prosegue il lavoro in sede di calciomercato.

Calciomercato Napoli, firmati i documenti per il trasferimento di Zanoli prima della gara con la Salernitana

Oltre agli acquisti che ancora si attendono e che, come dimostra la sfida con la Salernitana, servono come il pane a Walter Mazzarri visti in tanti indisponibili tra Coppa d’Africa, infortuni e squalifiche, il club deve anche mettere a punto qualche cessione minore. Dopo l’addio di Elmas passato al Lipsia per circa 25 milioni di euro e l’acquisto di Mazzocchi, arrivato proprio dalla Salernitana, nella giornata odierna è stata chiusa un’altra operazione in uscita. A riferirlo è il giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, che rivela come Alessandro Zanoli sia praticamente un nuovo calciatore proprio della Salernitana.

L’operazione è stata conclusa proprio poco prima del match tra gli azzurri e i granata, con Zanoli che andrà così a rinforzare la rosa di Pippo Inzaghi. La trattativa si chiuderà con un prestito secco e nelle prossime ore è attesa già l’ufficialità dell’operazione. Per Zanoli, che fin qui ha collezionato solo scampoli di partita con 4 presenze in Serie A, 1 in Coppa Italia e 1 in Champions League, ci sarà finalmente l’opportunità di mettersi in mostra.

Traorè a un passo, il Napoli cerca anche un altro centrocampista

Per quanto riguarda le operazioni in entrata, invece, il Napoli è ormai vicinissimo ad Hamed Junior Traorè, centrocampista offensivo in arrivo dal Bournemouth in prestito. Le visite mediche sono previste tra lunedì e martedì, ovvero quando gli agenti del calciatore saranno a Napoli per concludere il trasferimento in prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro.

L’ivoriano non sarà il solo acquisto a centrocampo. Gli uomini mercato di De Laurentiis stanno monitorando Orel Mangala del Nottingham Forest per il quale è stata inviata un’offerta per il prestito, da capire nelle prossime ore se il club di Premier League aprirà alla cessione. Sullo sfondo restano in piedi le piste che portano a Barak della Fiorentina e soprattutto a Lazar Samardzic dell’Udinese.