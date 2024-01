Non solo Samardzic, Giuntoli ci riprova: si inserisce per un altro affare

Il Napoli non si ferma in questa sessione di mercato invernale, la società partenopea continua a riflettere sulle prossime mosse da attuare.

Sono settimane calde per il calciomercato del Napoli, la dirigenza partenopea sta lavorando assiduamente per portare avanti le prossime trattative. Il d.s. Mauro Meluso e il capo scouting Maurizio Micheli stanno inserendo diversi profili di calciatori nel mirino del club partenopeo. L’obiettivo primario di questo mercato è sicuramente quello di andare a rinforzare il reparto della difesa e del centrocampo, due blocchi che stanno facendo molta fatica sul rendimento di questa stagione.

Uno dei giocatori più apprezzati da parte della dirigenza partenopea è il centrocampista dell’Udinese Lazar Samardzic. Tuttavia, l’affare sembra essere quasi sfumato. A complicare la trattativa con il Napoli, è stata anche la concorrenza da parte della Juventus. Infatti, Cristiano Giuntoli, ex d.s. del Napoli ed attuale d.s. della Juventus, si è inserito nella corsa per accaparrarsi il classe 2002. Come se non bastasse, il dirigente sportivo della società bianconera è intenzionato anche a seguire un altro giocatore osservato dal Napoli.

Oltre Samardzic, Giuntoli spinge su Mangala

Dopo l’acquisto di Pasquale Mazzocchi, arrivato dalla Salernitana per 3 milioni di euro, il Napoli continua ad osservare i prossimi acquisti da effettuare in questa stagione di mercato invernale. Diversi i nomi inseriti nel mirino del club partenopeo, l’ultimo in questione è proprio Orel Mangala.

La società partenopea ha già chiesto informazioni circa il centrocampista del Nottingham Forest, ma al momento sembra che l’offerta da parte del presidente Aurelio De Laurentiis sia stata respinta dal club della Premier League. Ma non è l’unica novità ad esserci, infatti, sembrerebbe che anche la Juventus sia fortemente interessata al calciatore belga. Secondo quanto riportato da Sky Germania, il centrocampista del Nottingham Forest ed il suo entourage hanno avuto un contatto diretto con la dirigenza della Juventus, quest’ultima ha proposto un prestito con diritto di riscatto.

Oltre a Lazar Samardzic, Giuntoli vuole seguire un’altra pista battuta anche dalla dirigenza partenopea per quanto riguarda il centrocampo. Stando a quanto riportato dalle rivelazioni da parte di Sky Germania, il club bianconero sembra essere in vantaggio rispetto al Napoli. Anche se al momento non ci sono certezze su come si evolverà la situazione, bisognerà attendere l’ok da parte del club inglese circa l’offerta proposta da parte della società bianconera. Dopodiché, il Napoli potrà comprendere se proporre nuovamente un’offerta o abbandonare completamente la pista.