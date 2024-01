“De Laurentiis infastidito”: l’affare sfuma e cambia il mercato del Napoli

Ore di grande movimento in casa Napoli per quanto concerne il calciomercato: al timone delle varie operazione c’è sempre il patron azzurro Aurelio De Laurentiis.

L’arrivo di Traorè, che dovrebbe svolgere le visite mediche con il Napoli la prossima settimana, potrebbe aver posto fine alla telenovela relativa a Lazar Samardzic. Il centrocampista serbo d’origine tedesca, sembrato vicinissimo agli azzurri nelle scorse settimane, potrebbe alla fine restare all’Udinese.

Una sorta di déjà vu per lui, che già in estate dopo aver quasi firmato il proprio contratto con l’Inter si è reso protagonista di un clamoroso dietrofront, causato dalle richieste esose del padre – agente, in grado di cambiare le carte in tavola all’ultimo minuto.

Samardzic – Napoli, De Laurentiis ha deciso: l’accaduto

Secondo quanto riportato da Il Mattino, il patron del Napoli sarebbe arrivato alla sua decisione definitiva in merito alla questione. Nello specifico, sottolinea il quotidiano campano, il leader della FilmAuro era arrivato ad offrire nella serata di giovedì un quadriennale da 2 milioni a stagione a salire, con tanto di 25 milioni da versare nelle casse dell’Udinese, un’operazione importante.

Un’offerta che non ha soddisfatto a pieno il ragazzo, che ha continuato a tentennare attendendo probabilmente la Juventus dell’ex Cristiano Giuntoli, inseritasi per cercare di convincere il centrocampista ad attendere la “Vecchia signora” sino all’estate.

Una manovra di dstuurbo a quanto pare utile, considerando che De Laurentiis avrebbe reagito rabbiosamente, decretando l’aut aut per il calciatore, che oggi pare lontanissimo dalla città partenopea. Probabilmente legato a ciò anche lo sprint per Traorè, che dovrebbe arrivare dal Bournemouth in prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni, la stessa cifra proposto a Pozzo per Samardzic appunto.

Specifichiamo, la trattativa non dovrebbe essere saltata del tutto, ma attualmente Samardzic partirebbe dietro a tutti gli altri nomi. Orel Mangala e Antonin Barak, vecchio pallino del direttore sportivo Meluso per intenderci, sembrerebbero in questo momento le opzioni più concrete.