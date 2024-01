“Va a prendere i ragazzi a casa”, la notizia sul Napoli che lascia senza parole

“Non ci sono nemmeno le navette”: la rivelazione di Valter De Maggio rilasciata nel corso di Radio Goal, in onda su Kiss Kiss Napoli, lascia davvero tutti senza parole.

Da sempre, il calcio giovanile è un tema molto dibattuto a Napoli. Nell’era moderna, sono ormai tantissimi i club che puntano sulle giovani leve e sulle proprie primavere per costruire i successi futuri e per assicurarsi, nel migliore dei casi, plusvalenze di non poco conto. Questa la chiave del successo di molte società in Europa, che ancor prima di individuare “dall’esterno” i giocatori più adatti, preferiscono svezzare e formare in casa le giovani promesse.

Su questo, sicuramente, c’è molto da lavorare in casa Napoli: Lorenzo Insigne sembra essere l’eccezione per una società che negli ultimi anni ha faticato molto. Basti pensare che, nell’organico attualmente a disposizione di mister Walter Mazzarri, soltanto Gaetano, Zerbin, Zanoli e Contini arrivano dal vivaio azzurro, calciatori che comunque non sono tra le prime scelte per il tecnico di San Vincenzo.

Spesso in città si è dibattuto circa l’operato del club Aurelio De Laurentiis per quanto concerne la Primavera azzurra, e in molti lamentano una scarsa attenzione a questo aspetto così importante per una squadra che ormai da anni è stabilmente in Europa e ai vertici in Italia. La rivelazione rilasciata a tal riguardo dal giornalista Valter De Maggio accende nuovamente la polemica e le sue parole lasciano davvero tutti di stucco.

Primavera Napoli, il retroscena di De Maggio è incredibile

Nel corso della trasmissione radiofonica Radio Goal (in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, ndr), il giornalista Valter De Maggio ha rilasciato alcune dichiarazioni che in queste ore hanno destato molto scalpore all’interno della piazza azzurra.

In particolare, De Maggio si è soffermato sulle difficoltà legate al calcio giovanile in casa Napoli, rivelando un retroscena che lascia riflettere e che, frattanto, spiazza tutti i tifosi. Parole che hanno scatenato fin da subito il dibattito dei supporters azzurri sui social.

Ultime notizie calcio Napoli: le parole di De Maggio su Grava e la Primavera

Di seguito, le parole rilasciate da De Maggio circa il settore giovanile del club partenopeo: