Mercato Napoli, arriva il colpo: fissata la data delle visite mediche

Accellerata per il mercato del Napoli, a breve potrebbe essere ufficializzato un nuovo innesto per Walter Mazzarri.

Il calciomercato del Napoli pare essersi sbloccato, a seguito di una settimana “complicata”, con tanti ritardi che ad oggi non hanno permesso alla società campione d’Italia di rinforzarsi come avrebbe voluto e soprattutto dichiarato esplicitamente.

Dopo l’acquisto di Pasquale Mazzocchi, primo innesto della sessione di calciomercato invernale, arrivato per 3 milioni dalla Salernitana, prossimo avversario del Napoli, Aurelio De Laurentiis sarebbe vicino ad un nuovo colpo.

Calciomercato Napoli, ora ci siamo: fissate le visite

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, massimo esperto di calciomercato per Sky Sport, il Napoli sarebbe ormai prossimo ad ufficializzare il suo secondo innesto, avendo fatto una scelta decisa a centrocampo.

Nello specifico, il direttore sportivo Meluso avrebbe scelto un uomo in grado di sopperire alla cessione di Elmas, accasatosi al Red Bull Lipsia per 25 milioni e vero jolly del Napoli nelle ultime due stagioni e mezzo. Si tratta dell’ex Sassuolo Traorè, per cui sono state già fissate le visite mediche, che il polivalente centrocampista dovrebbe sostenere settimana prossima.

Il calciatore natio della Costa d’Avorio, già in passato in orbita Napoli, arriverebbe con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni. Il prestito sarà gratuito, solamente nel caso in cui i campioni d’Italia decidessero di non riscattarlo, pagherebbero il trasferimento temporaneo al Bournemouth, proprietaria del suo cartellino.

Traorè non prenderà però parte alla Supercoppa italiana, il calciatore non riuscirà a sostenere le visite sabato, uscendo fuori tempo massimo per strappare una convocazione in vista delle final four in Arabia Saudita. Un acquisto quello di Traorè, funzionale alla cessione di Elmas, il calciatore africano è infatti un centrocampista polivalente come l’ex macedone, in grado di disimpegnarsi in egual modo nel ruolo di mezz’ala e anche d’esterno alto a sinistra.

L’unico dubbio riguarda lo stato fisico del calciatore, fermo dallo scorso novembre a causa della malaria. Per questa motivazione, considerando il necessario tempo di ripresa di quest’ultimo, secondo Di Marzio il Napoli non avrebbe minimamente intenzione di fermarsi, continuando a spingere soprattutto per altri due nomi.

Si tratta di Antonin Barak, vecchio pallino di Meluso e di Mangala, centrocampista del Nottingham e della nazionale belga under 21. Con ogni probabilità tra i due potrebbe venir fuori il prossimo centrocampista del Napoli, in attesa di sviluppi per il difensore centrale, con Nehuen Perez ad oggi favorito.