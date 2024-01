L’annuncio di Di Marzio: “Giornata decisiva, Napoli vicino al nuovo acquisto”

Il Napoli pronto a chiudere per il primo rinforzo a centrocampo di questo calciomercato: l’annuncio di Di Marzio

La squadra di mercato azzurra è impegnata per regalare a Mazzarri il tanto atteso rinforzo a centrocampo. Il primo nome sulla lista è quello di Lazar Samardzic dell’Udinese, ma gli ultimi risvolti della trattativa non portano buone notizie agli azzurri. Con l’inserimento del Brighton e la concreta possibilità di un sorpasso della Juventus, il Napoli si sta guardando intorno e sta valutando alternative valide per sostituire Elmas, ceduto ad inizio mercato al Lipsia. Tra i tanti, nelle ultime ore è sbucato fuori il nome di Hamed Traorè.

Come riferito anche dall’ex agente Antonino Imbroglia, ex agente dell’ivoriano, a Si Gonfia la Rete di Raffaele Auriemma, il Napoli ha già cercato in passato l’ex Sassuolo ed Empoli. “Quando Traorè era a Sassuolo ed io ero il suo agente, ho ricevuto una telefonata da De Laurentiis che mi chiedeva informazioni sul ragazzo. È sempre molto strano per quanto mi riguarda che chiami il presidente quando in società c’è un direttore sportivo, per cui lo dissi a Giuntoli che mi ringraziò. La cosa però andò avanti per poco tempo, erano più informazioni che altro”, spiega Imbroglia.

Calciomercato Napoli, passi in avanti per Traorè: oggi è la giornata decisiva

A quanto pare stavolta, a differenza di qualche anno fa, gli azzurri non si sono fermati ad una semplice richiesta di informazioni. Infatti pare che la trattativa sia in stato piuttosto avanzato, c’è aria di chiusura imminente per quello che sarà il primo, tanto atteso, rinforzo a centrocampo.

Sul suo profilo X (Twitter) Gianluca Di Marzio ha fatto sapere che oggi ci sono stati nuovi contatti tra le parti. La trattativa procede per il meglio e addirittura il noto esperto di mercato parla di oggi “giornata decisiva” per la definitiva chiusura dell’affare.

Traorè, l’indicazione tattica dell’ex agente sul possibile utilizzo al Napoli

Traorè è noto per la sua enorme duttilità. L’ex agente Imbroglia infatti ha detto ai microfoni di Radio CRC: “Ad Empoli faceva la mezzala poi si è trasformato in un esterno offensivo ed è stato un successo. Poi è andato via in Inghilterra che già non stava bene, la malaria l’ha presa adesso, ma giocava poco perché il problema alla caviglia non l’ha risolto in maniera risolutiva. Se sta bene, a Napoli può recitare un buon ruolo perché è un giocatore forte“.