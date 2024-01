L’allenatore che sogna De Laurentiis, bomba in diretta: “Lo chiama tutti i giorni”

De Laurentiis ha le idee chiare su chi contattare come prossimo allenatore del Napoli, tanto da chiamarlo tutti i giorni: di chi si tratta

La prima parte di stagione non ha certo accontentato i tifosi del Napoli, che evidentemente si aspettavano un rendimento diverso dai campioni d’Italia in carica. Il club ha pagato le scelte estive poco accurate. In primis la scelta dell’allenatore. Con Garcia non è mai scoccata la scintilla, andando quindi incontro ad un inevitabile esonero anticipato. Poi Mazzarri, che è stato scelto come sostituto dell’allenatore francese. Nonostante il forte legame affettivo con la piazza, i risultati non stanno premiando il tecnico toscano, che quindi con ogni probabilità non sarà l’allenatore del Napoli la prossima stagione.

C’è anche da sottolineare il fatto che Mazzarri ha accettato un contratto di soli sette mesi, proprio in prospettiva di un ruolo da “traghettatore” fino a fine stagione. Visto quanto racimolato finora, la dirigenza è già alla ricerca del profilo giusto sul quale fondare il Napoli del futuro. Nelle scorse settimane si è parlato di Thiago Motta e Palladino, giovani allenatori in rampa di lancio. I due si stanno distinguendo in Serie A, sulle panchine di Bologna e Monza, per idee e modus operandi e i risultati sono tangibili. Bisogna solo capire se sono realmente pronti al grande salto in una big. Tuttavia non sono le uniche opzioni valutate da De Laurentiis.

Allenatore del futuro Napoli, si muove De Laurentiis: mossa a sorpresa del presidente azzurro

Della situazione ne ha parlato, in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione “Radio Goal” Valter De Maggio. Il giornalista ha riportato che De Laurentiis ha una priorità: De Zerbi. “Allenatore dell’anno prossimo? De Laurentiis vorrebbe De Zerbi, ma non verrà. Lo chiama tutti i giorni e De Zerbi gli risponde al massimo una volta a settimana. De Zerbi ha deciso che rimarrà in Premier“, precisa De Maggio.

Come possibili alternative il giornalista svela alcuni nomi: “Piacciono moltissimo Di Francesco, Palladino e Farioli”. Dunque, pare sia partito il toto allenatori per la panchina del Napoli post-Mazzarri. Ai già noti Farioli e Palladino si aggiunge Eusebio Di Francesco, che sta facendo molto bene questa stagione al Frosinone.

Oltre ai sopracitati candidati è impossibile escludere l’ipotesi Conte. Senza dubbio quella più complicata, forse assieme a De Zerbi. Già dopo l’esonero di Garcia De Laurentiis aveva tentato l’approccio, ma l’allenatore ex Juve appariva poco propenso a prendere il comando di una rosa a stagione in corso.