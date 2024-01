Furia De Laurentiis, nuova ‘punizione’ per la squadra: c’entra la Supercoppa

Il Napoli certamente non sta vivendo la migliore delle sue stagioni: è arrivata la nuova decisione di Aurelio De Laurentiis, che Il Mattino svela “furibondo”.

Contro la Salernitana, il Napoli ha l’obiettivo e la possibilità di ripartire. Una vittoria contro i granata nel derby campano in programma per domani, sabato 12 gennaio, allo stadio Diego Armando Maradona potrebbe significare tantissimo per la compagine partenopea, che ha il dovere di uscire da una situazione che si è fatta molto preoccupante. Nono posto in classifica e rendimento che nelle ultime settimane è addirittura involuto: insomma, i Campioni d’Italia in carica stanno facendo davvero di tutto per complicarsi la vita. E contro la Salernitana non ci sono alternative alla vittoria, anche per arrivare con un minimo di autostima in più in Arabia Saudita, dove il Napoli si giocherà la Supercoppa Italiana con Fiorentina (avversaria degli azzurri in semifinale, ndr), Inter e Lazio.

Per consentire che la concentrazione sia al massimo, il presidente Aurelio De Laurentiis ha deciso di mandare la squadra in ritiro a tempo indeterminato. E non solo, perché l’edizione odierna de Il Mattino svela quella che è l’altra decisione del numero uno azzurro, a dimostrazione di un umore tutt’altro che alto da parte del patron.

News calcio Napoli, Il Mattino svela: “Nessun premio per la Supercoppa”

In vista dell’impegno del Napoli in Arabia Saudita per la Supercoppa, l’edizione odierna de Il Mattino svela quella che sarebbe l’ultima decisione da parte di un Aurelio De Laurentiis sicuramente arrabbiato per la situazione che si è venuta a creare.

Nel dettaglio, secondo quanto riportato dal medesimo quotidiano, il patron del club partenopeo avrebbe deciso, per ora, di non garantire alcun premio in caso di vittoria della competizione. Scelta, quest’ultima, che sarebbe dettata da un sentimento di rabbia per un periodo che si è fatto complicatissimo.

Supercoppa Italiana, le parole de Il Mattino sulla decisione di De Laurentiis

Di seguito, le parole riportate dall’edizione odierna de Il Mattino riguardo la decisione – ufficialmente non confermata – del presidente Aurelio De Laurentiis di non consentire, al momento, alcun premio eventuale per la Supercoppa Italiana: