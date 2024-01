Difensore Napoli, spunta un nuovo nome: sfida al Milan

Proseguono i movimenti di calciomercato in casa Napoli, alla ricerca tra gli altri di un centrale difensivo per la linea a 4 di Mazzarri.

Pasquale Mazzocchi non dovrebbe essere l’unico investimento del Napoli per il reparto arretrato. Walter Mazzarri avrebbe esplicitamente richiesto alla società un centrale di difesa dinamico e veloce, in grado di interpretare quella tipologia di calcio messa in pratica da Spalletti e minuziosamente studiata dal toscano lo scorso anno.

Una necessità primaria per l’ex Torino e Cagliari, che si trova a far fronte anche all’infortunio di Natan, out dalla gara contro la Roma e che dovrebbe averne per un mese e mezzo, riducendo le scelte a disposizione dell’allenatore a soli 3 uomini per due posti.

Calciomercato Napoli, nome nuovo sul taccuino di Meluso

Dragusin è stato per lungo tempo il “sogno” invernale, purtroppo per il Napoli, però, il richiamo della Premier League è stato troppo forte, con la ricca offerta del Tottenham, in grado di mettere sul piatto oltre 20 milioni per il Genoa.

Ad oggi, Nehuen Perez dell’Udinese sembrerebbe in vantaggio su tutti, l’argentino potrebbe addirittura essere inserito nella trattativa per Samardzic per quello che sarebbe un clamoroso doppio colpo dal Friuli. In giornata, non a caso, più testate hanno lanciato l’indiscrezione relativa ad una offerta da 40 milioni da parte di De Laurentiis per entrambi i giocatori.

Più defilato Martinez Quarta, altro difensore argentino di proprietà della Fiorentina, che non sarebbe però troppo propensa a cederlo al Napoli, diretto competitors dei gigliati per il quarto posto ed annesso obiettivo Champions League.

Gianluca Di Marzio, massimo esperto di calciomercato di Sky Sport, ha però rilasciato una nuova news riguardante i campioni d’Italia. Sul taccuino del direttore sportivo Meluso, sarebbe finito anche il difensore centrale Lilian Brassier.

Il calciatore, militante nel Brest, in Ligue 1, è un centrale mancino molto seguito in Europa, nello specifico, a detta di Di Marzio, il Milan sarebbe particolarmente interessato a lui. Se ne saprà qualcosa in più nei prossimi giorni, ad oggi, però, nel calderone dei nomi accostati al Napoli aggiungiamo anche Brassier.