Chi è van Breemen, obiettivo di mercato del Napoli: lo seguono anche Milan e Juve

Tanti i nomi accostati al Napoli in questa sessione invernale di mercato: tra di essi, spunta Finn van Breemen, centrale di grandi speranze di proprietà del Basilea, seguito anche dal Milan.

Dopo Pasquale Mazzocchi, il Napoli procederà con altri acquisti in occasione di questa sessione di mercato di gennaio, movimentata come poche altre volte in passato per la compagine partenopea. Di solito, il club partenopeo non è solito fare grandi colpi nel bel mezzo della stagione, ma una situazione di classifica così allarmante spinge il presidente Aurelio De Laurentiis a fare sul serio. Il patron azzurro, nel post partita contro il Monza, aveva annunciato almeno 3-4 colpi: l’unico affare ufficiale è quello, appunto, di Mazzocchi, che ha già esordito nel difficilissimo pomeriggio di Torino, con tanto di espulsione dopo solo quattro minuti di gioco.

In attesa di capire quali saranno le mosse per il centrocampo, un colpo da parte dei campioni d’Italia in carica ce lo si aspetta soprattutto in difesa, reparto in cui al momento le opzioni sono limitare, considerando l’infortunio importante di Natan, che ne avrà ancora per diverse settimane. Tanti i profili seguiti dal club azzurro, anche se al momento non c’è alcun affondo decisivo per nessuno dei nomi in ballo. In particolare, c’è un nome in prospettiva che la società tiene in considerazione, ossia Finn van Breemen.

Mercato Napoli, occhi sul ‘nuovo van Dijk’

Per dare ulteriore sicurezza a un reparto che ha palesato più volte degli scricchiolii, non sopperendo mai concretamente all’assenza di un pilastro come Kim Minjae, non è escluso che il Napoli possa optare per un colpo importante. C’è un profilo, però, che gli azzurri tengono d’occhio, nel caso in cui nessuno dei profili più ‘pronti’ dovesse vestire la maglia dei partenopei. Questi ultimi seguono con attenzione Finn van Breemen, giovane difensore centrale di proprietà del Basilea.

Nel dettaglio, secondo quanto svelato da Sky Sport nei giorni scorsi, il difensore olandese è tenuto d’occhio da parte del club partenopeo, anche se al momento sono svariate le opzioni in corso di valutazione da parte degli azzurri.

Chi è van Breemen, difensore del Basilea che piace al Napoli (e non solo)

Difensore classe 2003, dunque con grandi margini di miglioramento, Finn van Breemen è il nome nuovo in casa Napoli per quanto concerne il rinforzo in difesa. Alto 1.93, il centrale mancino nel corso di questi mesi ha raccolto feedback importanti da parte di diversi club, soprattutto in Serie A. Il suo profilo, infatti, è stato accostato anche al Milan e alla Juventus, oltre che alla Fiorentina, alla Roma e al Bologna.

Tra le sue caratteristiche principali, c’è sicuramente la sua bravura sulle palle alte, che ne fanno di lui un difensore minaccioso anche nell’area di rigore avversaria, tanto da guadagnarsi in patria l’appellativo del nuovo van Dijk.