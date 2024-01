Caso Osimhen-Jugeli, Mazzarri prende posizione: la risposta è imperdibile

In conferenza stampa Walter Mazzarri ha dato un suo punto di vista per quanto accaduto negli ultimi giorni tra il procuratore di Kvara ed Osimhen

Durante la conferenza stampa di presentazione della partita tra Napoli e Salernitana, Walter Mazzarri ha parlato di tante cose. Il periodo negativo della squadra partenopea è un fattore che non piace a nessuno che va dalla dirigenza ai tifosi. C’è bisogno di un cambio di marcia che diventerà necessario nella partita contro la Salernitana.

Anche Walter Mazzarri ha spiegato di voler a tutti i costi aiutare la squadra ad uscire da questa situazione di negatività. Il ritiro fatto durante questa settimana non è stato punitivo, come ha spiegato il tecnico toscano. La decisione di far stare tutta la squadra a Castel Volturno, secondo Mazzarri, ha invece dato i suoi frutti che dovranno vedersi domani sul campo.

Le parole di Mazzarri sui suoi giocatori

Tante sono state le dichiarazioni in conferenza stampa di Walter Mazzarri che ha così rotto il silenzio della squadra dopo la brutta sconfitta rimediata in casa del Torino. Come spesso è capitato durante questa stagione, nonostante si trovi in Africa per giocare la Coppa continentale con la Nigeria, Osimhen si è trovato di nuovo in mezzo alle polemiche. Al centro delle discussioni c’era andata una dichiarazione di Jugeli, agente di Kvaratskhelia che non era piaciuta all’attaccante. Nella fattispecie, il procuratore aveva dichiarato che, secondo il suo punto di vista, Osimhen andrà a giocare in Arabia Saudita, scatenando la rabbia da parte del direttore interessato e dell’agente dello stesso calciatore, Roberto Calenda.

Anche Walter Mazzarri ha parlato della situazione relativa ai suoi giocatori. “Più che gli agenti, io parlo con i ragazzi: gli dico di allenarsi bene e staccare tutto appena si supera il cancello di Castel Volturno. Del resto a me non frega nulla. Dirò queste cose a Kvara e Osimhen. Il loro dovere è dare il massimo per la maglia”. Così il tecnico partenopeo sull’accaduto.

Poi, in più in generale, Mazzarri si è rivolto all’intero gruppo con un messaggio motivazionale: