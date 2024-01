“Bisogna fare di più, ma c’è una cosa che non deve più succedere”: Mazzarri striglia la squadra, il motivo

Walter Mazzarri ha parlato nella conferenza stampa odierna della sfida contro la Salernitana e non solo. Non sono mancati i messaggi rivolti alla propria squadra.

È un Walter Mazzarri a tutto tondo quello che è intervenuto nella conferenza stampa consueta di vigilia in vista del derby contro la Salernitana, appuntamento cruciale per la stagione del club azzurro. La prima giornata del girone di ritorno, in programma per domani, sabato 13 gennaio, dirà molto sulle speranze Champions degli azzurri, anche se il rendimento attuale lascia suggerire scenari poco confortanti.

L’obiettivo, però, è quello di tornare brillanti quanto prima per cercare di risalire la china in una stagione non esattamente tra le più indimenticabili. “Io la classifica non la guardo più perché mi innervosisce, ma mi dicono che siamo a cinque punti a diciannove giornata dalla fine“, avverte il tecnico, quasi a voler spronare una squadra che è alla ricerca di stimoli e motivazioni.

News calcio Napoli, messaggio di Mazzarri alla squadra in conferenza

Dopodiché Walter Mazzarri ritorna sulla questione ritiro, chiedendo ai calciatori di prendere coscienza della situazione. L’invito rivolto dal tecnico alla squadra è quello di impegnarsi e rendere al massimo, eliminando ogni tipo di sentimento negativo per il bene del Napoli. Ecco quanto evidenziato:

Darò l’anima al Napoli. Da quando alleno voglio sempre vincere. Quando non vinco sto male, lo vedete. Non mi pongo della fiducia della società. Il ritiro punitivo? Punitivo quando una squadra che aveva fatto una buona gara e per sfortuna non si è vinto, poi va a Torino e sbaglia… I calciatori dovrebbero essere i primi ad essere arrabbiati. Dovrebbero essere contenti se capita un’occasione come questa del ritiro dopo una gara come quella di Torino. Anche loro devono sapere che il Napoli ha vinto lo scudetto ed ora si trova in una posizione di classifica non consona alle sue qualità. Devono rendere di più.

Da capire in che modo sarà recepito il messaggio di Walter Mazzarri dalla squadra. La prova del nove si avrà domani pomeriggio quando, allo stadio Maradona, alle ore 15, gli azzurri affronteranno la Salernitana in un derby delicato più che mai per entrambe le formazioni, visto il momento del Napoli e la posizione di classifica dei granata. Gli azzurri hanno un solo risultato a disposizione da poter centrare per evitare che il distacco dalla zona Champions League si allunghi ancora di più. Per il Napoli il tempo delle parole è terminato, ora è tempo di tornare a fare risultati.