Spence al Genoa, cambia il futuro di Zanoli: nuova squadra in Serie A

Giungono aggiornamenti sponda Alessandro Zanoli, ancora in bilico dopo quanto emerso nelle ultime settimane. Le ultime sul terzino.

Le scie di mercato in ottica Napoli continuano il proprio percorso tortuoso e ricco d’ostacoli, in entrata così come in uscita. Una doppia batosta ha infatti colpito in una singola giornata gli azzurri, costretti a cambiare sostanzialmente i propri piani dopo il nulla di fatto dell’operazione Samadrzic nonché in seguito all’ufficiale passaggio di Dragusin al Tottenham. Quest’ultima trattativa ha infatti spinto non solo i partenopei alla ricerca di un nuovo difensore centrale, ma anche alla ricerca di una rinnovata destinazione valida per Alessandro Zanoli. Dopo quanto accaduto nelle ultime settimane, ecco infatti arrivare gli aggiornamenti sponda terzino.

Zanoli al Genoa, salta ufficialmente la trattativa

Sale l’ansia e la preoccupazione, ora, in casa Napoli, d’innanzi al futuro tortuoso che ora si prospetta d’innanzi a Zanoli. Il terzino destro sembrava infatti poter essere destinato ad alcune apparizioni in più nel corso di questa stagione, dopo che gli azzurri ne rifiutarono addirittura la lauta offerta dello Sporting Lisbona in estate. Ciò non è però accaduto, con l’agente e il calciatore in persona nuovamente costretti a chiedere una cessione in prestito, che sembrava ormai cosa fatta dopo le insistenti voci di Zanoli in orbita Genoa nonché l’acquisto da parte del Napoli di Pasquale Mazzocchi.

Sfortuna però ha voluto che il Tottenham, per ingraziarsi il club ligure nell’operazione Dragusin, abbia offerto anche il prestito di 6 mesi del terzino Djed Spence, giunto ufficialmente in quel di Genova, secondo TMW, dopo la chiusura dell’affare. Si può dunque considerare chiusa l’ipotesi di un Zanoli in rossoblu, dato che difficilmente il Grifone punterà su due profili dello stesso ruolo in una semplice sessione di mercato. Fortunatamente, per Napoli e per Zanoli ecco arrivare nuovi aggiornamenti positivi in merito al possibile addio temporaneo del calciatore, conteso ora da due club di Serie A.

Zanoli fra Salernitana e Fiorentina, le ultime

Tale scenario è stato rivelato già qualche giorno fa dall’esperto di mercato Nico Schira, ma ad oggi sono stati rivelati i nomi dei due club interessati ad acquisire le prestazioni di Zanoli in prestito. Trattasi di Fiorentina e Salernitana, anche se la viola è apparsa sin da subito più sullo sfondo rispetto ai granata. Il club campano potrebbe infatti concludere l’operazione per il terzino/esterno nei prossimi giorni, risanando così la falla creata dal passaggio di Pasquale Mazzocchi proprio al Napoli. Il tutto potrebbe inoltre essere enfatizzato dagli ottimi rapporti rapporti che corrono fra De Laurentiis e Iervolino, che potrebbero trovare così una quadra per la situazione Zanoli in breve. Resta quindi questo uno scenario in evoluzione nonché da monitorare.