Samardzic alla Juventus, la risposta di Giuntoli sembra un assist al Napoli

Ulteriore e clamoroso cambio di rotta sponda Samardzic. Le parole di Cristiano Giuntoli hanno infatti lasciato di stucco i tifosi del Napoli.

Chi troppo vuole nulla stringe, e dopo interminabili settimane di trattativa il Napoli si è trovato a fronteggiare un nulla di fatto sponda Lazar Samardzic. Uno scenario che ha dell’assurdo, e che ha visto il calciatore finire d’improvviso in orbita Juventus per il prossimo giugno dopo un’intesa non raggiunta fra Aurelio De Laurentiis e il padre del calciatore, membro fisso dell’entourage del serbo. Anche in casa bianconera ci si è però tenuti distanti dall’attuale centrocampista dell’Udinese, con le parole di Cristiano Giuntoli che hanno sorpreso l’opinione pubblica.

Samardzic, la Juventus allontana il colpo

Sembrava esser definitivamente entrato in orbita Juventus il serbo Lazar Samardzic, dopo quanto successo questa mattina nonché emerso dalle pagine dei quotidiani. Accordo con il Napoli saltato e centrocampista serbo addirittura in procinto di accasarsi ai bianconeri in quel di giugno lo scenario balzato agli ordini di cronaca quest’oggi. Tale ipotesi è stata però allontanata incredibilmente dalle parole di Cristiano Giuntoli. Quanto detto dal Ds bianconero a SportMediaset ha infatti lasciato tutti di stucco, date le insistenti voci su Samardzic in orbita juventina nonché l’ennesimo e rocambolesco rovescio della medaglia.

“Samardzic? Siamo contenti della rosa che abbiamo, non abbiamo esigenze particolari. Valutiamo eventuali occasioni, ma fino ad ora non ci sono state“, quanto rivelato in primis da Giuntoli. Parole, queste, che cozzano incredibilmente con quanto uscito sui principali quotidiani questa mattina. Lo stesso Ds ha quindi rincarato la dose sempre ai microfoni di SportMediaset, dove ha incenditao il pre-partita di Juventus-Frosinone con altre parole sul mercato bianconero.

“Arriverà un centrocampista? Vediamo se ci sono le condizioni, sia tecniche che economiche. Il mercato è ancora lungo, non abbiamo ansia. Stiamo facendo molto bene e stiamo con i piedi per terra. Lavoriamo per crescere e poi faremo i conti alla fine”, la conclusione di Giuntoli, che ora fa riflettere il Napoli nonché i suoi tifosi sponda Samardzic.

Samardzic, cosa filtra sul calciatore e sul Napoli

Bluff oppure no, le parole di Giuntoli in merito a Samardzic hanno fatto molto rumore nell’ambiente Serie A, con il serbo nuovamente finito in un limbo di dubbi. Da vedere dunque come si evolverà tale situazione, date le insistenti voci di cambio di rotta da parte del Napoli, fiondatosi su profili come Barak e Traore abbandonando la pista verso il centrocampista dell’Udinese. Non è quindi esclusa, alla fine, neanche una permanenza del calciatore in Friuli, come ipotizzato di recente dal Dt Federico Balzaretti. Il labirinto Samardzic non sembrerebbe però avere una vera e propria fine, con la palla passata ora dalle mani della Juventus nuovamente a quelle del Napoli.