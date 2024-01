Occasione Mondiale per Napoli: tutta la città ora fa il tifo

Una notizia che riempie di orgoglio tutta la città di Napoli, che è reduce da un anno a dir poco importante per quanto concerne lo sport cittadino.

Il 2023 è stato senza ombra di dubbio un anno storico per lo sport cittadino e per tutta la città di Napoli, che ormai da tempo vive una vera e propria rifioritura sotto ogni punto di vista. Basti pensare ai numeri fatti registrare dalla città nelle festività natalizie appena trascorse, che hanno incoronato Napoli come una delle principali mete del Bel Paese.

Certo, sembrano essere lontanissimi i tempi in cui era il Napoli a regalare la gioia a un intero popolo, con la conquista del terzo Scudetto della propria storia. Dando un’occhiata all’attualità, i tifosi sono senz’altro delusi da una squadra che ha alzato bandiera bianca a nemmeno metà campionato, consegnando a Inter e Juventus la possibilità di contendersi il titolo per questa stagione.

La speranza è che presto si possa tornare a gioire anche grazie alle gesta della squadra partenopea. Frattanto, tutta la città può fare il tifo per un’altra occasione importantissima che arriva, in questo caso, dalla vela.

Notizie Napoli, la città fa il tifo per Ginevra Caracciolo

Calcio e non solo: Napoli è da sempre una città molto affezionata allo sport e senz’altro farà il tifo per Ginevra Caracciolo, che nelle scorse ore è partita alla volta dell’Argentina per disputare il prestigioso Mondiale 2024 under-19 di vela.

Nemmeno maggiorenne (17 anni, ndr), Caracciolo è già campionessa del mondo 2022 nella classe ILCA 4, vicecampionessa del mondo 2023 in ILCA 6, vicecampionessa italiana giovanile 2023, quarta classificata al campionato del mondo under 21 nel 2023.

Ginevra Caracciolo, orgoglio “mondiale” per la città di Napoli: l’intervista

Ore frenetiche per la velista napoletana Ginevra Caracciolo, che è attesa all’appuntamento del Mondiale 2024 per Under 19 in Argentina, dove cercherà di dare ulteriore dare lustro allo sport cittadino. D’altronde, anche la stessa Caracciolo appare fortemente legata alla città partenopea, così come appreso in occasione della sua intervista rilasciata al Corriere del Mezzogiorno.

Io vorrei restare a vivere a Napoli. Penso che Napoli offra quasi tutto quello di cui una persona ha bisogno, per esempio, dal mio punto di vista, io ho bisogno del mare

Il tifo di un’intera città è dunque rivolto a Ginevra, che è pronta a portarsi dietro tutte l’entusiasmo per tentare di scrivere nuove pagine importanti della sua carriera e per regalare l’ennesima gioia alla sua città.