Napoli, Samardzic può sfumare: accelerata per il nuovo centrocampista

Accelerata decisiva del Napoli per l’alternativa a Samardzic. Salta il giovane centrocampista dell’Udinese? Le ultime news

La trattativa tra Napoli e Samardzic va avanti da giorni, si continua a discutere incessantemente tutti i termini del contratto. Tuttavia, nelle ultime ore, la trattativa potrebbe aver subito un rallentamento. Ieri la notizia dell’inserimento dalla Premier League, con il Brighton di De Zerbi in prima linea per soffiarlo ai partenopei. Poi, questa mattina, il Corriere dello Sport ha parlato di accordo raggiunto tra l’ex direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli e il padre del ragazzo, che avrebbe approvato un trasferimento del figlio, in estate, alla Juventus.

Napoli, affondo per l’alternativa a Samardzic: “trattativa in stato avanzato”

Viste le crescenti difficoltà per chiudere l’affare Samardzic e la fretta di regalare al più presto un rinforzo a Mazzarri, il Napoli si sta guardando intorno e sta valutando anche altri profili, in grado di sostituire Elmas. Tra questi citiamo ad esempio Neuhaus del Monchengladbach. Profilo già in passato vicino agli azzurri. Sul tedesco però è forte la concorrenza della Lazio di mister Maurizio Sarri.

Pochi giorni fa, è spuntato anche il nome di Hamed Junior Traoré, ex Empoli e Sassuolo e ora in forza al Bournemouth, in Premier League. Già da tempo sul taccuino della squadra di mercato del Napoli. A questo punto sembra esser lui il prescelto per essere il primo rinforzo a centrocampo di questa sessione invernale di calciomercato. Piace specialmente per la sua enorme duttilità: può giocare sia a centrocampo che in attacco. Inoltre conosce molto bene il campionato italiano.

Si tratta di una vera e propria occasione di mercato. Traoré è stato out per un po’ a causa della malaria. Ma si può stare tranquilli. Qualche giorno fa ha effettuato una visita specialistica a Roma, nella quale è stato appurato che l’ivoriano è definitivamente guarito dalla brutta malattia ed è pronto per ritornare a calcare i campi da calcio con regolarità.

Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio profilo X (Twitter) al momento vi è una trattativa in fase avanzata tra il Napoli e il club inglese. Gli azzurri stanno lavorando per un prestito, senza troppi vincoli. Si sta cercando di chiudere nel più breve tempo possibile, di modo da poter regalare al più presto il tanto atteso rinforzo a centrocampo a mister Mazzarri. Si sta cercando inoltre di stringere i tempi anche per battere la concorrenza di Roma e Milan (sopratutto i giallorossi), che potrebbero inserirsi nei prossimi giorni.