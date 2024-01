Napoli in ritiro, decisione imposta da De Laurentiis: reazione tribolata dei calciatori

Dopo la disfatta di Torino il Napoli è in ritiro tra Castel Volturno e un noto hotel di Pozzuoli: la reazione della squadra è sconcertante

La sconfitta per 3-0 contro il Torino di Juric, nell’ultima gara giocata in campionato ha lasciato strascichi importanti. La contestazione dei tifosi a fine partite e le dichiarazioni di Meluso avevano fatto presagire che si sarebbe andati incontro ad una decisione drastica. pochi giorni dopo la conferma: squadra in ritiro. Durante i giorni di ritiro poi un episodio non piacevole: il botta e risposta tra Osimhen, ora in ritiro con la sua Nigeria per prender parte alla Coppa d’Africa e l’agente di Kvaratskhelia.

Mamuka Jugeli ha parlato del futuro di Victor Osimhen, sostenendo la tesi che il nigeriano è pronto a trasferirsi in Arabia Saudita la prossima estate e spiegando come Kvaratskhelia, che ha obiettivi diversi per la sua carriera, non andrebbe mai lì per denaro. Osimhen ha quindi risposto duramente sui social, attraverso una storia sul proprio profilo Isntagrma, nella quale sono piovuti insulti per l’agente dell’asso georgiano. Situazione incredibile, se solo pensiamo al clima che vi era nello spogliatoio solo pochi mesi fa. Ora qualcosa sembra essersi definitivamente rotto e anche l’arrivo di una figura accomodante come Mazzarri sembra non aver dato gli effetti sperati dalla dirigenza.

Napoli in ritiro: come la squadra ha accolto la decisione di De Laurentiis

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’episodio che ha visti coinvolti Kvaratskhelia e Osimhen non ha di certo aiutato l’intero spogliatoio a ritrovare la serenità della passata stagione. Sopratutto considerando il peso specifico elevatissimo che hanno i due calciatori in rosa.

Il ritiro inoltre è stato imposto da De Laurentiis e la squadra non avrebbe accolto con piacere la decisione. Anzi, c’è sconforto sia per quanto riguarda la situazione attuale sia per il futuro prossimo della squadra, con tanti calciatori che in queste ore stanno riflettendo sul destino in maglia azzurra.

Come visto contro il Torino, con una contestazione importante dei supporters azzurri ivi presenti, anche tra i tifosi c’è amarezza e disappunto per quanto visto questa stagione. La sensazione è che dopo una stagione trionfale si sia persa, a causa di decisioni sbagliate su tutti i fronti in estate, la possibilità di aprire un ciclo vincente ed entrare di diritto in quell’elite di grandi club europei.