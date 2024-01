“Juventus-Samardzic operazione improbabile”, l’annuncio dell’esperto fa sperare il Napoli

L’esperto di mercato aggiorna sulla situazione Napoli, partendo dal caso Samardzic fino a culminare con le news inerenti alla difesa. Le parole.

Si corre in direzione calciomercato, dove all’ombra del Vesuvio la piega assunta è tutt’altro che felice. I nomi sono sempre i soliti, ma in casa Napoli si fatica a trovare una quadra in ottica entrata, dopo che anche l’operazione Samardzic è quest’oggi venuta meno secondo quanto rivelato dai quotidiani. Continuano quindi le operazioni targate De Laurentiis, Meluso e Micheli in quel di centrocampo nonché in difesa, con Barak, Traore, Nehuen Perez e Martinez Quarta che fungono adesso da principali nomi. Il commento da parte dell’esperto di mercato sugli azzurri non ha però lasciato dubbi. Il lavoro del Napoli, secondo Pedullà è infatti insufficiente, anche se quest’ultimo continua a mantenere acceso un barlume di speranza in merito al centrocampista serbo.

Samardzic-Juventus, Pedullà non ha dubbi

L’odierna giornata all’ombra del Vesuvio è stata alquanto spezzata dalle voci inerenti al nulla di fatto per il Napoli sul fronte Lazar Samardzic, anche a causa delle indiscrezioni su di un possibile ingresso della Juventus in trattativa. Su tale aspetto è però da poco intervenuto l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, che in quel di Sportitalia ha sentenziato sul possibile arrivo del serbo in bianconero.

“La Juventus, per fare un investimento come Samardzic, deve vendere assolutamente qualcuno, altrimenti non potrà spendere. Il gradimento bianconero verso il calciatore non ha portato a nessuna trattativa finora“, quanto detto da Pedullà, prima che quest’ultimo toccasse con mano anche il discorso Napoli. “Il Napoli continua a sperare. Attualmente però, non so se De Laurentiis sia tornato in Italia dalla Spagna, e se non c’è lui le trattative non si concludono“, la sentenza dell’esperto.

Barak e Martinez Quarta, Pedullà sulle trattative di mercato del Napoli

Spentasi dunque l’opzione Samardzic, il Napoli ha deciso di virare su altri profili per il proprio centrocampo. Fra questi, Antonin Barak, tutt’ora alla Fiorentina che non ha ricevuto solo tale richiesta da parte degli azzurri. “La Fiorentina non vuole dare via Barak in prestito e nemmeno Martinez Quarta a titolo definitivo“, quanto rivelato da Pedullà. Quest’ultimo ha dunque sentenziato in maniera negativa i contatti fra azzurri e viola in ottica mercato nonché tutto il lavoro dei partenopei nella sua aggiunta finale.

“Il Napoli farà anche un tentativo per Perez, ma continuo a definire l’attuale lavoro degli azzurri come molto sconclusionato“, la chiusura di Pedullà.