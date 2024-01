Ultim’ora Napoli, nuova idea per la difesa: chiesto un calciatore della Fiorentina

Nuovo nome per il reparto difensivo, il Napoli chiede informazioni su un giocatore della Fiorentina: di chi si tratta.

Continua la stagione di mercato invernale per il Napoli, il club partenopeo non ha ancora terminato di cercare giocatori da inserire all’interno della rosa di Walter Mazzarri. In particolare, la società si sta impegnando nella ricerca di centrocampisti e difensori proprio per andare a rinforzare la squadra. Dunque, l’obiettivo del Napoli è quello di risollevarsi durante la seconda parte del campionato. Proprio per questo motivo, il presidente Aurelio De Laurentiis sta valutando attentamente i prossimi acquisti da fare.

Ultime notizie, il Napoli spinge su Martinez Quarta

Il Napoli continua la sua ricerca in questa stagione di calciomercato. In particolare, il club partenopeo ricerca un nuovo difensore. Proprio quest’ultimo sembrerebbe Martinez Quarta, difensore titolare della Fiorentina di Vincenzo Italiano.

Secondo quanto rivelato dal giornalista ed esperto di calciomercato Gianlunca Di Marzio durante il programma Calciomercato-L’Originale, il Napoli sembrerebbe molto interessato a Martinez Quarta. Per questo motivo, la società partenopea avrebbe fatto un sondaggio sul difensore centrale argentino. Nei prossimi giorni potrebbero esserci novità inerenti alla possibile trattativa, nel frattempo, il Napoli continuerà ad osservare anche altri profili che potrebbero rappresentare una svolta per la squadra.