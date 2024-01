Radu Dragusin è senza dubbio il pezzo pregiato di questo mercato di gennaio per la Serie A. Napoli, Tottenham o Bayern Monaco? Il difensore del Genoa ha preso la decisione definitiva.

Il Napoli è una delle società più attive in questo mercato di gennaio, con la speranza che i nuovi acquisti possano essere nuova linfa da aggiungere a uno spogliatoio che sembra ormai allo sbando e privo di ogni motivazione. L’unico arrivo ufficiale, al momento, porta il nome di Pasquale Mazzocchi, il cui esordio contro il Torino con espulsione diretta dopo pochi minuti è stato sicuramente da dimenticare.

Un rinforzo il club azzurro lo vuole soprattutto in difesa, dove gli effettivi sono ormai contati, considerando l’infortunio di Natan che ne avrà ancora per diverse settimane. Ma più in generale, la necessità di un nuovo acquisto per il reparto arretrato a disposizione di Walter Mazzarri si fa impellente anche a causa, se non soprattutto, delle difficoltà e dei numeri impietosi registrati in questa prima parte di campionato. Il sogno della dirigenza partenopea portava il nome di Radu Dragusin, ma il difensore del Genoa alla fine ha deciso di accasarsi altrove, respingendo la corte della società del presidente Aurelio De Laurentiis.

Mercato Napoli, Dragusin ha scelto la sua squadra: beffa per gli azzurri

Radu Dragusin ha deciso: il Napoli è rimasto beffato dalla scelta del difensore del Genoa, prossimo a divenire il prossimo difensore del Tottenham. Gli Spurs, alla fine, l’hanno spuntata sul Bayern Monaco, altro club fortemente interessato al centrale rivelazione di questa prima parte di stagione della Serie A, e appunto sui campioni d’Italia in carica.

A rendere nota la notizia è l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, secondo cui nelle scorse ore è arrivata la decisione da parte del diretto interessato che ha fugato ogni dubbio.

Dragusin al Tottenham: le cifre dell’affare

Fabrizio Romano, oltre a svelare quella che è la decisione definitiva da parte di Radu Dragusin (prossimo a trasferirsi ufficialmente al Tottenham, ndr), svela le cifre dell’affare che ha sbaragliato la concorrenza degli altri club, Napoli compreso.

Commissione fissa di venticinque milioni.

Cinque milioni di bonus, facilmente raggiungibili

Prestito del cartellino di Spence, le cui spese sono a carico del Tottenham (presente anche una clausola di riscatto)

Il calciatore nelle prossime ore raggiungerà l’Inghilterra per tenere le visite mediche con il club di Premier League. Niente da fare, dunque, per il Napoli che a questo punto è costretto a cercare altrove il rinforzo in difesa.