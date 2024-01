Samardzic-Napoli, le ultime sulla trattativa: spunta la verità sul Brighton

Proseguono le trattative del Napoli e sopratutto quella riguardante Lazar Samardzic, centrocampista dell’Udinese.

Il lavoro di Aurelio De Laurentiis, che coadiuvato dal direttore sportivo Mauro Meluso è seduto su più tavoli, prosegue. Dopo aver ufficializzato Pasquale Mazzocchi, arrivato per 3 milioni dalla Salernitana, l’obiettivo primario riguarda il centrocampo.

Elmas è stato ceduto da ormai 2 settimane al Red Bull Lipsia per 25 milioni, Anguissa sarà impegnato per circa un mese in coppa d’Africa, per questa motivazione, l’ormai dichiarato obiettivo di mercato Lazar Samardzic è diventato vera e propria necessità.

Solo successivamente, la dirigenza dei campioni d’Italia dovrebbe concentrarsi sugli altri due innesti. Un altro mediano, per rimpolpare la zona nevralgica del campo in assoluta emergenza, che a quanto pare potrebbe arrivare unicamente attraverso la formula del prestito con diritto di riscatto, oltre che un centrale di difesa, esplicita richiesta di Walter Mazzarri, che ha visto sfumare il “sogno” rappresentato da Dragusin, ormai promesso sposo del Tottenham, che coronerà il suo sogno di giocare in Premier League.

Samardzic – Napoli, le news sulla trattativa con l’Udinese

Una trattativa complicata quella tra i campioni d’Italia e i friulani, che nonostante le frizioni con il giocatore, finito man mano ai margini delle scelte tecniche di Cioffi, stanno comunque per cedere quello che resta per loro un pezzo da 90.

A completare il quadro c’è il papa – agente del serbo d’origine tedesca, in grado di far saltare il passaggio ormai definitivo di Samardzic all’Inter questa estate. Secondo quanto riportato da Sky Sport, proprio il procuratore del centrocampista, ad oggi, rappresenterebbe l’ultimo ostacolo nella ufficializzazione di questo colpo.

Con l’Udinese, secondo l’emittente, ci sarebbe infatti un principio d’accordo per 20 milioni più 5 di bonus, la stessa cifra incassata per il sopracitato Elmas, c’è ancora una piccola distanza invece sull’ingaggio offerto a Samardzic, distanza che si sta pian piano appianando. Non trovano invece conferme voci su un inserimento del Brighton di De Zerbi: gli inglesi hanno manifestato interesse per il giocatore, ma ad oggi non hanno minimamente mosso passi in avanti per aprire una trattativa.

Insomma, ogni momento potrebbe essere buono per la chiusura, tanto dipenderà dal Napoli che già la scorsa estate quando sembrava ormai fatta, vide sfumare Gabri Veiga a causa dell’inserimento sportivo del “solito” club arabo. Staremo a vedere, i tifosi del Napoli e lo stesso Mazzari si augurano di abbracciare il prossimo rinforzo prima della gara con la Salernitana, eventualità ad oggi difficile.