Lindstrom lascia il Napoli? Chiarita la decisione della società

Lindstrom, l’interesse per Ngonge fa presagire un suo possibile addio? Sky Sports chiarisce la delicata situazione in casa Napoli

Non è di certo un mistero che Lindstrom non si sia ambientato alla grande in questa prima stagione al Napoli. Arrivato in estate come sostituto di Lozano, non è riuscito a colmare il vuoto lasciato dal messicano, non mettendo praticamente mai in dubbio la titolarità di Politano sulla fascia destra. E anzi, alle volte, quando l’esterno italiano è stato assente, Garcia e Mazzarri gli hanno preferito calciatori fuori ruolo, vedi Raspadori. Tuttavia non è giusto dimenticare il passato, Lindstrom ha talento e si è visto con la maglia dell’Eintracht Francoforte, ora non resta che ritrovare quel calciatore che tanto bene ha fatto in Germania.

Per questo negli scorsi giorni si era paventata la possibilità di cedere in prestito il danese, di modo da potergli permettere di ritrovarsi senza dover far fronte ad eccessive pressioni imposte dall’esigente piazza partenopea. Sky Sports però smentisce tutto: Lindstrom non si muove da Napoli, quantomeno durante questa sessione di mercato invernale. Questa è l’indiscrezione lanciata dall’emittente televisiva, che poi ci ha tenuto a precisare che un eventuale approdo di Ngonge non dipende affatto dalla permanenza o meno di Lindstrom in azzurro.

Lindstrom resta, ma Ngonge al Napoli può liberare un altro calciatore: tutti i dettagli

L’esterno del Verona si sta confermando come una delle sorprese del campionato. È molto apprezzato anche per la sua enorme duttilità, dato che è in grado di occupare praticamente tutti i ruoli del reparto offensivo. A Napoli andrebbe a colmare quello spazio lasciato vuoto da Lozano e che Lindstrom, perlomeno durante questa prima parte di stagione, non è riuscito a riempire. La squadra di mercato azzurra, guidata dal ds Meluso ha già avviato i primi contatti.

Un eventuale buona riuscita della trattativa sbloccherebbe un’altra trattativa in ballo da tempo. Infatti con Ngonge in squadra non ci sarebbe più spazio per Zerbin, che a quel punto sarebbe poi girato in prestito al Frosinone, sul giocatore da tempo. Sky ha quindi precisato che è Zerbin a partire in prestito in caso di approdo di Ngonge, e non Lindstrom.

Per Zerbin si tratterebbe di un ritorno in maglia gialloblù. Ha già vestito la maglia del Frosinone nella stagione 2021-22. Annata moto positiva, nella quale Zerbin fu eletto per ben due volte giocatore del mese dall’AIC. In totale collezionò 32 presenze, condite da 9 reti nel campionato cadetto.