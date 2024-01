Calciomercato, nuovo addio al Napoli? Agente in volo per trattare

Ultime news di calciomercato: dopo Elmas un altro addio? L’agente del calciatore del Napoli partirà per trattare: tutti i dettagli

La sessione di calciomercato invernale del Napoli non la finisce di regalare sorprese. Gli azzurri hanno già chiuso il primo acquisto: Pasquale Mazzocchi. E la prima cessione: Eljif Elmas, finito al Lipsia. Il presidente ha annunciato nelle scorse settimane che s’interverrà principalmente in difesa e a centrocampo. Per la difesa si è parlato tanto di Dragusin del Genoa, ma il calciatore ex Juve appare oramai ad un passo dal Tottenham. Saltato il romeno, è sbucato il nome di Nehuen Perez, ex Atletico Madrid ora in forza all’Udinese. A centrocampo invece si continua ad insistere per Lazar Samardzic.

Per quanto riguarda le cessioni invece, oltre ai possibili addii di Zanoli, Demme, Gaetano e Zerbin, ovvero quegli elementi della rosa che non trovano al momento spazio nelle rotazioni di mister Mazzarri, è in bilico il futuro di Matteo Politano. Nelle scorse settimane ha creato scalpore l’interesse dell’Al-Shabab, club saudita pronto a fiondarsi sull’esterno azzurro già quest’inverno. D’altro canto però pare che la volontà del Napoli sia quella di continuare insieme e quindi prolungare il contratto, in scadenza 2025, di Politano.

In Arabia l’incontro Giuffredi – De Laurentiis per il rinnovo di Politano

Il Napoli partirà alla volta dell’Arabia Saudita, per disputare la tanto discussa final four di Supercoppa Italiana, domenica. Il giorno dopo Napoli-Salernitana. Assieme alla squadra partiranno anche le figure più importanti del comparto dirigenziale, tra le quali anche lo stesso presidente De Laurentiis.

Stando a quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, con la squadra a Riad vi sarà anche Mario Giuffredi, agente di vari calciatori azzurri, tra i quali anche Matteo Politano.

L’agente si tratterà in Arabia per circa dieci giorni, nei quali è programmato un incontro con il presidente De Laurentiis, per discutere il rinnovo di Politano.

Nel caso in cui non si dovesse arrivare ad un accordo definitivo non è da escludere uno scenario a sorpresa. A quel punto Giuffredi rimarrebbe in Arabia per discutere con l’Al-Shabab, il club che si è fatto avanti quest’inverno per Politano, tra l’altro con un’offerta importante.

Per questo motivo non è da escludere un eventuale addio di Politano già questo inverno, casomai non si arrivasse ad un accordo per il prolungamento contrattuale. Si attendono aggiornamenti della situazione nei prossimi giorni, specialmente nei giorni di permanenza degli azzurri a Riad.