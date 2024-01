Vicino al rinnovo, De Laurentiis ha accelerato: resta ancora al Napoli

Il mercato invernale è iniziato, uno dei pezzi forti della squadra è sempre più vicino al rinnovo con il Napoli.

Si prospetta una stagione di mercato invernale molto impegnativa per il Napoli, il club partenopeo sta lavorando sulle prossime entrate e cessioni. Ma in primo luogo, il presidente Aurelio De Laurentiis deve valutare bene anche i rinnovi dei giocatori che hanno un contratto in scadenza. Uno tra questi calciatori è già in fase di trattativa per trovare l’accordo con la società, l’attaccante potrebbe continuare a giocare in maglia azzurra ancora per un po’.

Calciomercato Napoli, Matteo Politano vicino al rinnovo

Sono settimane calde per il calciomercato del Napoli, la società partenopea è impegnata con le prossime entrate e uscite. Ovviamente, l’obiettivo è quello di andare a migliorare i punti deboli della squadra, rinforzando i reparti che in questa prima parte del campionato hanno fatto più fatica. Tuttavia, oltre a pensare ai possibili acquisti da effettuare durante questo mercato, bisogna anche pensare ai giocatori che hanno un contratto in scadenza. Calciatori che quindi, potrebbero presto salutare il club e volare verso altre destinazione. Uno tra questi è l’attaccante Matteo Politano con un contratto in scadenza a giugno 2025.

Il Napoli deve valutare in fretta se rinnovare con l’attaccante azzurro, visto che già ha catturato l’attenzione dell’Arabia Saudita. Infatti, c’è un forte interesse per Politano da parte dell’Al Shabab. Per tale motivo, il club arabo non c’ha pensato più di una volta nel presentare un’offerta di ben 12 milioni alla società partenopea. Considerata la pressione da parte delle sirene arabe, il presidente De Laurentiis ha iniziato monitorare per bene la situazione. Dunque, il d.s. Mauro Meluso e il capo scouting Maurizio Micheli, si sono messi alla ricerca di un possibile erede dell’attaccante azzurro. Uno tra i possibili sostituti potrebbe essere Cyril Ngonge del Verona, anche se ancora la trattativa non si sta muovendo in modo concreto. Questo perchè Matteo Politano potrebbe non cambiare rotta e continuare a giocare in maglia azzurra, si sta ancora trattando per il prolungamento. A svelare quanto detto è proprio il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio. Di seguito, quanto evidenziato:

“Continuano in maniera positiva i dialoghi per il prolungamento. Aurelio De Laurentiis e l’agente Giuffredi continueranno a parlarne anche nei prossimi giorni e nel viaggio verso l’Arabia Saudita”.

Inoltre, anche Massimo Ugolini ha aggiunto le seguenti parole durante l’edizione odierna di Sky Sport 24:

“Considerando le difficoltà che c’erano per il rinnovo di Politano, si pensava che Ngonge potesse essere un ragionamento per trovare un calciatore come sostituto in quel ruolo. Invece, da quanto ci risulta Matteo Politano a breve rinnoverà col Napoli“.

Dunque, la volontà di trovare l’accordo per il rinnovo c’è sia da parte del calciatore sia da parte della società partenopea. Bisognerà vedere come si evolverà la situazione nei prossimi giorni.