Ultim’ora Dragusin, nuovo tentativo solo cash: l’offerta può stravolgere tutto

Radu Dragusin sta infiammando il calciomercato di gennaio, è appena arrivata una nuova offerta anche dal Napoli.

La brutta sconfitta subita in casa del Torino per 3-0 ha aperto una profonda crisi in casa Napoli. Tutti sono finiti sul banco degli imputati, con la società che sta disperatamente provando a trovare soluzioni. Si lavora sia in campo, con la squadra in ritiro in vista della gara con la Salernitana di sabato prossimo, sia in sede di calciomercato con Micheli e Meluso alla ricerca dei giusti rinforzi da mettere a disposizione del tecnico Walter Mazzarri.

Rilancio del Bayern Monaco per Dragusin, Napoli sempre più lontano

La prima parte di stagione ha messo in mostra una lacuna mai sistemata dal club dopo la partenza di Kim Min-Jae, ovvero l’acquisto di un difensore centrale di grande spessore. Il calciatore individuato dal Napoli è Radu Dragusin, centrale rumeno classe 2001 che sta facendo benissimo al Genoa. In questa sessione di calciomercato si sta scatenando una vera e propria asta per accaparrarsi il difensore rossoblu. Oltre ai già noti Napoli e Tottenham, anche il Bayern Monaco nelle ultime ore pare si sia fatto avanti con prepotenza per l’acquisto di Dragusin.

Stando a quanto raccontato da Sky Sport, nelle ultime ore è arrivata proprio un’offerta da parte dei bavaresi che potrebbe sconvolgere l’andamento della trattativa. Il Bayern Monaco, che da sempre ha una forza economica rilevante, pare abbia proposto solo soldi (e subito) al Genoa, che ovviamente ha immediatamente accettato. Ora spetta a Dragusin individuare la destinazione per il futuro. In mattina, infatti, il Tottenham aveva chiuso un accordo con il Genoa sulla base di 24 milioni più 6 milioni di bonus e il prestito di Spence. Come detto sarà il difensore rumeno a scegliere la propria destinazione.

A questo punto possiamo depennare il Napoli tra le possibili destinazioni, nonostante il club di De Laurentiis abbia effettuato un rilancio disperato nelle ultime ore, ma ormai la volontà di Dragusin appare chiara: vuole trasferirsi all’estero. I partenopei vireranno su altri calciatori, con una lista di scelte che gli uomini mercato della società stanno vagliando.

Calciomercato Napoli, le alternative a Dragusin per la difesa

Tra questi al primo posto c’è Perez dell’Udinese, forse il calciatore più “facile” da acquistare. I friulani chiedono circa 12 milioni di euro per cederlo, il Napoli ci sta pensando ma intanto si guarda intono. Tra i difensori osservati c’è Theate (ex Bologna) oggi al Rennes oppure Kiwior dell’Arsenal, che però ha un costo molto alto. Le prossime ore saranno decisive per capire quale sarà il prossimo difensore sul quale punterà il Napoli.