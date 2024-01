L’astrologo Sorrentino: “Samardzic e Dragusin da non acquistare”, quali obiettivi raggiungerà il Napoli (ESCLUSIVA)

La stagione del Napoli è partita nel peggiore dei modi, come proseguirà il 2024 e quale sarà il futuro di Mazzarri e dei top players della squadra.

L’annata post scudetto del Napoli è fin qui decisamente deludente. Tante sono le cose a non aver funzionato, dalla scelta di Rudi Garcia a giugno per poi passare all’arrivo di Walter Mazzarri che fin qui non ha portato agli effetti sperati. Anche il calciomercato, ha lasciato molte perplessità con acquisti in ritardo o non all’altezza di un club Campione d’Italia. Tutte queste scelte, come da lui stesso affermato, hanno un unico colpevole: ovvero, il presidente Aurelio De Laurentiis. Oggi, però, piuttosto che continuare a pensare a quali sono stati gli errori commessi, c’è l’esigenza di voltare pagina e trovare il più in fretta possibile delle soluzioni. Delle congiunzioni astrali che permettano al Napoli di risalire la classifica e provare a puntare almeno al quarto posto.

E proprio alle stelle, o meglio a chi se ne intende, la redazione di SpazioNapoli ha provato a chiedere delucidazioni. Tra i massimi esperti di astrologia legata al calcio, infatti, c’è Riccardo Sorrentino. Il famoso astrologo napoletano, noto anche per le sue collaborazioni con l’ex CT della Nazionale Italiana Roberto Mancini, ha rilasciato un’intervista ai nostri microfoni provando a spiegarci su quali calciatori e allenatori puntare per questa stagione e quali per la prossima.

Oroscopo 2024, intervista all’astrologo Riccardo Sorrentino sulla stagione del Napoli

Era prevedibile una stagione così negativa da parte del Napoli dopo lo scudetto vinto?

Avevo già previsto da giugno questa stagione negativa del Napoli perchè sia il Napoli società, che è del segno del Leone, e il presidente De Laurentiis, che è del segno del Gemelli, andavano in contro ad un’annata difficile. Nella scorsa stagione c’erano l’Acquario Giuntoli, che è andato via, Spalletti, un Pesci con ascendente Acquario, e il 70% dei titolarissimi protetti fino al momento dello scudetto dal Giove amico e anche dal Saturno amico: quindi, un anno benedetto dal cielo, unico nel suo genere. Nonostante la mancanza strutturale della società calcio Napoli, comunque quel binomio composto da Giuntoli-Spalletti, e il cielo favorevole a gran parte della squadra, ha portato ad una stagione favolosa che è culminata nella vittoria dello scudetto. Dal 17 maggio 2023 Giove passando nel segno del Toro e quindi, lasciando il segno dell’Ariete, è diventato “sfigato” prima per il Leone (segno della società) e su tanti giocatori. Passando dal segno dell’Ariete al segno del Toro, Giove è diventato ostile al segno del Leone, che comprende Di Lorenzo, Politano, Cajuste e anche Mazzocchi comprato adesso. Ma anche all’Acquario Kvaratskhelia, Raspadori e Natan.

Cosa si poteva fare per evitare tutti gli errori commessi?

Saturno è diventato ostile al presidente De Laurentiis che è un Gemelli. Per evitare una stagione negativa, bisognava evitare di acquistare giocatori del segno dell’Acquario, del Leone e dei Pesci e invece, sono stati presi Natan dell’Acquario, Cajuste del Leone e Lindstrom del segno Pesci. Il problema grosso, con Saturno contro, è che De Laurentiis ha chiaramente sbagliato subito la scelta dell’allenatore prendendo Rudi Garcia, un Pesci cuspide Acquario che aveva Saturno nel Sole e Giove contro. Inoltre, aveva delle responsabilità che non era in grado di assumersi. Il Toro Zielinski e il Capricorno Osimhen, che in teoria avrebbero dovuto avere un cielo positivo, sono rimasti coinvolti nella negatività di circa il 70% della squadra e dalle offerte arrivate dall’Arabia e dalla Premier League, variabili che comunque hanno influito sul rendimento dei giocatori.

SSC Napoli, quale sarà il futuro di Walter Mazzarri

Da quando è arrivato Mazzarri non è riuscito ad invertire il trend negativo di Rudi Garcia. Dobbiamo aspettarci una ripresa nel 2024?

Per quanto riguarda il Bilancia Walter Mazzarri, il suo periodo peggiore c’è stato tra fine novembre e gennaio, dopodiché dovrebbe un po’ migliorare il suo cielo.

Calciomercato Napoli, quali giocatori da acquistare e chi evitare

Riccardo Sorrentino si è poi soffermato sulle trattative di calciomercato che coinvolgono il Napoli, parlandoci dei calciatori che secondo le stelle sarebbero più adatti a far risollevare la squadra. Ecco quanto evidenziato:

Ovviamente per il Napoli dipenderà anche dal tipo di mercato che farà. Tralasciando l’errore già commesso con l’acquisto di Pasquale Mazzocchi, di tutti i calciatori in trattativa che si sentono in questo periodo, io eviterei di prendere anche Samardzic che è un Pesci con Giove in Cancro: una situazione discreta dal quale non ci possiamo aspettare niente di eccezionale, anche se non commetterà i disastri di Mazzocchi. Dragusin (Acquario), assolutamente da evitare. Se dovessi suggerire qualche acquisto da fare a gennaio, il migliore potrebbe essere Nehuén Pérez dell’Udinese che è un Cancro con Giove in Toro. Ci sarebbe anche Calafiori del Bologna che è un Toro con Giove in Cancro e potrebbe andare bene per questa stagione. Per l’attacco ci sarebbe una punta che andrebbe bene sia in questa stagione che per la prossima, anche se costa tanto: si tratta di Victor Boniface. Sarebbe discreto anche l’acquisto di Emre Can (Capricorno) o Luvumbo (Pesci con Giove in Cancro).

Dove pensa possa arrivare il Napoli entro la fine della stagione?

Io credo che, se il Napoli dovesse centrare il mercato, per questa stagione si possa puntare al massimo al quinto posto, augurandoci che possa diventare un’opportunità per la Champions League. Inutile illudersi per la doppia sfida contro il Barcellona e anche per la Supercoppa Italiana. La stagione del 2024 va comunque divisa in due parti: dal prossimo 26 maggio, infatti, Giove entra in Gemelli e il cielo diventerà di nuovo favorevole per la SSC Napoli e per De Laurentiis. Così come tanti dei giocatori già citati come Kvaratskhelia, Raspadori, Di Lorenzo e tanti altri. Una cessione importante come sempre va fatta e il Napoli farebbe bene a dar via Osimhen che avrà Giove contro nella prossima stagione.

Ultimissime notizie, Conte come allenatore del Napoli

Le ultime notizie parlano di un avvicinamento tra il Napoli e Antonio Conte per la prossima stagione. Sarebbe l’allenatore giusto sul quale puntare?

Per la panchina sarebbe ottimo l’ingaggio di Antonio Conte che è un Leone ed avrà Giove a favore. Al contrario, invece, di Thiago Motta che avrà Giove contro la prossima stagione e sarà in netto calo.

C’è un giocatore sul quale puntare entro il termine della stagione?

Se c’è un calciatore sul quale puntare in questa stagione quello è Giovanni Simeone, che è un Cancro con Giove a favore. Un vero delitto non farlo giocare sia da Garcia che da Mazzarri in favore di Raspadori. Visti i tanti giocatori del Napoli in un periodo astrale negativo, c’è da preoccuparsi in vista del match del 13 gennaio contro la Salernitana?

Va fatto però un distinguo sulle previsioni astrali che possono essere sull’andamento della stagione, e quindi di carattere più generale, oppure sulla singola partita. Dunque, in questo caso, va vista la situazione astrale della singola giornata. Sabato per Napoli-Salernitana c’è la Luna in Sagittario, una Luna favorevole sia al Leone Filippo Inzaghi che al Bilancia Walter Mazzarri. Gollini, Mario Rui, Rrahmani, Juan Jesus hanno la luna contro. Mentre Raspadori, Kvaratskhelia, Politano, Di Lorenzo hanno la Luna favorevole. Consiglierei anche di fare giocare Ostigard, che è un Sagittario, anche lui in giornata favorevole.

Infine, Riccardo Sorrentino ci tiene a sottolineare come la prossima stagione del Napoli dovrebbe prevedere una nuova ripresa.

Voglio rassicurare i tifosi del Napoli passati dal grande entusiasmo dello scudetto alla grande delusione di questa stagione, questo perché dal prossimo campionato Giove tornerà a sorridere alla SSC Napoli che dunque, potrà rivivere una nuova stagione esaltante.

Insomma, le stelle e Riccardo Sorrentino hanno dato il proprio giudizio anche se, come sempre, la parola finale spetterà al campo.

RIPRODUZIONE RISERVATA