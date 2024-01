Conte al Napoli, Alvino svela tutto in diretta: “Posso assicurarlo ai tifosi”

Carlo Alvino, in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato del possibile approdo in azzurro di Antonio Conte, tecnico da sempre accostato con forza ai partenopei. Arriva l’annuncio in diretta.

L’obiettivo del Napoli è ripartire: questo è l’imperativo che aleggia dalle parti di Castel Volturno, dove la squadra si è ritrovata agli ordini di Walter Mazzarri. In risposta all’ennesima batosta di questa stagione, il presidente Aurelio De Laurentiis ha scelto di mandare la squadra in ritiro e dovrebbe rimanerci, salvo cambi di programma fino a ora non annunciati, Con tale scenario, la squadra dovrebbe restare insieme e, soprattutto, isolata fino alla partenza per l’Arabia Saudita, dove si terrà la final four della Supercoppa Italiana.

I rumors però viaggiano incontrollati e la maggior parte di essi riguardano la panchina azzurra. A stretto giro, non dovrebbero esserci novità su Mazzarri, così come assicurato dal direttore sportivo Mauro Meluso nell’immediato post partita del Grande Torino, ma sembra più che improbabile una sua riconferma in estate. Le voci circa il possibile erede del tecnico di San Vincenzo portano con insistenza ad Antonio Conte, tecnico che domenica era proprio allo stadio per assistere a Torino-Napoli. Sarà lui il prossimo allenatore del Napoli? A fare chiarezza è il giornalista Carlo Alvino.

News calcio Napoli, Antonio Conte è il nome più chiacchierato

Antonio Conte è, senza nemmeno tanti misteri, l’obiettivo numero per la panchina del Napoli per il presidente Aurelio De Laurentiis. Spesso in passato il leccese è stato accostato al club partenopeo, ma non si è mai arrivati a un accordo definitivo. Ma d’altronde, non molto tempo fa, anche lo stesso Conte aprì a un possibile approdo futuro all’ombra del Vesuvio e c’è chi scommette che la sua presenza al Grande Torino sia tutt’altro che casuale.

Ancora presto, con ogni probabilità, parlare di trattative serrate per giugno, ma è comunque una traccia da seguire con attenzione. Ma a spegnere gli entusiasmi è stato il giornalista Carlo Alvino, che ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli si è lasciato andare ad alcune rivelazioni circa il punto della situazione riguardante tale pista.

Conte-Napoli, le parole di Alvino

Di seguito, le parole rilasciate da Carlo Alvino a tal riguardo: