Colpo a sorpresa dalla Premier League, il Napoli tratta un difensore del Tottenham

Il Napoli è alla ricerca di un nuovo difensore, l’acquisto a sorpresa potrebbe arrivare dalla Premier League e più precisamente dal Tottenham.

Dopo il rovinoso K.O. subito contro il Torino per 3-0, il Napoli di Walter Mazzarri è chiamato a una forte reazione nel derby contro la Salernitana di sabato al Maradona. La squadra è occupata a lavorare in campo ed è in ritiro, ma intanto la società è attenta alle dinamiche di calciomercato. Non è un mistero, infatti, che Meluso e Micheli siano alla ricerca di un difensore centrale che possa provare a registrare la difesa azzurra, rimasta sguarnita da quando Kim è passato al Bayern Monaco in estate. L’acquisto di Natan non è ovviamente bastato a sopperire l’addio del coreano, ecco perché il Napoli dovrà tornare pesantemente sul mercato in questa sessione di gennaio.

Trovare il giusto rinforzo sta però diventando assai complicato. L’obiettivo primario è da giorni Radu Dragusin, centrale difensivo del Genoa per il quale il Napoli si era spinto a offrire anche oltre 25 milioni di euro con un’offerta cash da 20 milioni più il cartellino di Leo Ostigard e il prestito di Alessandro Zanoli. Una proposta certamente allettante, spazzata però via dall’intervento delle big d’Europa come Tottenham e Bayern Monaco.

Dall’Inghilterra, idea Eric Dier del Tottenham per la difesa del Napoli

Entrambe le formazioni stanno battagliando a suon di milioni l’acquisto del difensore rumeno, con il Genoa che a questo punto accetterà solo offerte altissime e soprattutto senza particolari contropartite. Proprio gli Spurs stamattina hanno avanzato una proposta da 24 milioni di euro più 6 di bonus, oltre al prestito del giovane Spencer. Il Bayern Monaco ha risposto poco fa alzando ancora la posta e proponendo solo soldi al grifone che ha così immediatamente accettato. Ora spetterà al calciatore decidere la nuova destinazione.

Il Napoli, in virtù di tali offerte sul tavolo, sembra tagliato fuori dalla corsa: dunque Meluso e Micheli stanno virando le proprie mire su altri obiettivi. Uno di questi – riporta Football London – è Eric Dier, difensore centrale del Tottenham. Inglese ma con passaporto portoghese, in questa stagione ha collezionato soltanto 4 presenze con gli Spurs, troppo poche per sentirsi coinvolto nel progetto del tecnico Postecoglou.

Il contratto di Dier scadrà a giugno, dunque può liberarsi a gennaio davvero con un minimo indennizzo. Inoltre il prossimo 15 gennaio compirà 30 anni ed è complicato pensare a una richiesta troppo alta del Tottenham, che invece potrebbe liberarsene proprio per fare spazio a Dragusin qualora si concretizzasse l’acquisto del rumeno del Genoa. Su Dier, comunque, è vigile pure il Bayern Monaco che potrebbe pensarci qualora saltasse l’affare Dragusin. Il Napoli, dunque, è avvisato.