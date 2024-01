Trattativa per portare Samardzic al Napoli, Meluso non si sbilancia: le sue parole a DAZN

Il pre-partita di Torino-Napoli ha avuto modo di abbracciare fra i propri protagonisti anche Mauro Meluso. Le parole del Ds su Samardzic.

Comincia anche per il Napoli questo 2024, nella quale gli azzurri dovranno cercare di lasciarsi alle spalle gli ultimi risultati negativi. Per farlo, gli uomini di Walter Mazzarri dovranno dunque partire con il piede giusto dall’Olimpico di Torino, in attesa di poter abbracciare nuovi innesti di mercato oltre a Pasquale Mazzocchi. Fra essi, particolare attenzione dunque su Lazar Samardzic, per la quale sono arrivate anche le parole da parte del Ds partenopeo Mauro Meluso.

Meluso su Samardzic, le parole a DAZN

Si tratta ancora sponda Samardzic tra Napoli e Udinese, quest’oggi impegnate a distanza contro Torino e Lazo. E mentre per i bianconeri vi è stato il Dt Balzaretti a esporre aggiornamenti sul caso con annesse conferme, ecco arrivare anche le parole di Meluso in quel di DAZN.

“Samardzic? Agiamo nella massima riservatezza“, quanto detto dal Ds nell’ampio pre-partita in onda sulla piattaforma. Poi, le parole inerenti al mercato del Napoli, con anche qualche piccola rivelazione sul caso. “Non farei bene il mio lavoro se rivelassi le nostre mosse sul calciomercato. Posso però dirvi che continuiamo a seguire e a monitorare nomi molto interessanti“, la conclusione criptica di Mauro Meluso.