Samardzic-Napoli, le ultime sull’affare: succederà domani

Samardzic sempre più vicino al Napoli, le ultime indiscrezioni sulla trattativa più calda per rinforzare il centrocampo azzurro

Con Pasquale Mazzocchi, il Napoli ha chiuso ufficialmente il primo acquisto di un mercato invernale che si preannuncia infuocato, sono tante le situazioni in ballo, sia in entrata che in uscita. Per quanto riguarda il mercato in entrata il presidente De Laurentiis ha annunciato che si interverrà sicuramente per rinforzare la difesa, dove con ogni probabilità arriverà un altro centrale, oltre all’acquisto già riportato di Mazzocchi come vice Di Lorenzo. I nomi più forti, tra i tanti usciti finora, sono Dragusin del Genoa e Vitik dello Sparta Praga.

Il patron azzurro ha poi annunciato l’acquisto di almeno un centrocampista, se non due. Infatti dopo la cessione di Elmas, l’arrivederci di Anguissa in direzione Coppa d’Africa e la situazione di contratto poco stabile di Zielinski, c’è bisogno di nuovi innesti a centrocampo. Di certo il nome in cima alla lista della squadra di mercato azzurra è Lazar Samardzic. Il centrocampista serbo, classe 2002 in forza all’Udinese, quest’estate è stato ad un passo dall’Inter, ma ora pare che gli azzurri siano molto vicini alla chiusura dell’affare. Le voci riguardo un suo passaggio in azzurro sono sempre più insistenti, per questo cominciano a spuntare possibili date di chiusura definitiva dell’affare.

Samardzic – Napoli, domani è un giorno molto importante: il motivo

Innanzitutto c’è da sottolineare un aspetto importante: oggi Samardzic non è nemmeno sceso in campo contro la Lazio, Cioffi ha preferito lasciarlo in panchina nonostante la squadra friulana fosse in svantaggio. Questo non dice nulla di concreto, ma può essere un indizio importante sulla buona riuscita dell’affare tra Pozzo e De Laurentiis.

Il portale TuttoMercatoWeb.com ha fatto sapere che domani dovrebbe essere il giorno buono per chiudere tutti gli accordi. L’ok definitivo dovrebbe poi arrivare in settimana, con il serbo ex Lipsia pronto ad approdare a Napoli.

Per quanto riguarda la cifre della trattativa, TMW parla di ingaggio da 1,8 o 2 milioni a stagione. Mentre non vi sono informazioni certe sulla durata e sull’offerta definitiva recapitata all’Udinese. A questo punto, si aspetta solo la fumata di un’affare che sembra indirizzato per il verso giusto.

Contro il Torino sono apparse chiaramente le lacune della rosa a centrocampo. Zielinski non sta performando al meglio ed è più che probabile che a fine anno lasci il Napoli, in direzione Inter. La cessione di Elmas poi ha reso l’acquisto di un centrocampista con caratteristiche offensive praticamente obbligatorio.