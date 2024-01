Osimhen, l’amico giornalista deride il Napoli: il post social fa infuriare i tifosi

Il post dell’amico di Osimhen scatena l’ira dei tifosi del Napoli: è caos social dopo la sconfitta dei ragazzi di mister Mazzarri a Torino

La pesante sconfitta per 3-0, che il Napoli ha rimediato in trasferta contro il Torino, non è stata presa per nulla bene dai tifosi azzurri. In primis da quelli presenti nel settore ospiti, come sempre gremito, che hanno di fatto interrotto la gara, per pochi minuti, lanciando fumogeni e oggetti di vario genere in campo come segno di protesta. Al termine del match i tifosi hanno poi esortato i calciatori a tirare fuori gli attributi, per quantomeno provare a salvare la stagione. Tutta la squadra si è recata sotto il settore per scusarsi con i tifosi.

Anche sui social non sono mancate le critiche alla squadra e anche a mister Mazzarri. Inizialmente accolto con gioia dalla piazza partenopea, contenta di riabbracciare l’allenatore dieci anni dopo. La sua esperienza sulla panchina dei campioni d’Italia non sta continuando per il meglio. Su otto partite giocate, ben sei volte gli azzurri non hanno trovato la via della rete. Segnale lampante che qualcosa in fase offensiva non va. Non che in retroguardia le cose vadano meglio. L’equilibrio di un tempo sembra oramai perduto. A far imbufalire i tifosi ci ha pensato anche Oma Akatugba, giornalista amico di Osimhen. Di seguito il tweet polemico.

Oma Akatugba deride il Napoli su Twitter: ira social dei tifosi partenopei

Noto giornalista africano e amico del bomber azzurro, Oma Akatugba è da tempo una delle fonti più autorevoli per quanto riguarda le mosse presenti e future di Victor Osimhen. Per questo motivo sui social vanta di un buon seguito anche tra i tifosi di fede partenopea.

Al termine della partita dello Stadio Olimpico Grande Torino Oma Akatugba ha postato sul suo profilo X (Twitter) delle emoji che ridono, precedute dalla scritta “Napoli”.

Un chiaro segnale alla prova poco convincente dei ragazzi di Mazzarri. Un post sicuramente non cattivo, ma che in momenti concitati come quello che stanno vivendo i tifosi azzurri non è stato certamente accolto bene.

I tifosi del Napoli nei commenti non si sono risparmiati, rispondendo a tono al giornalista africano, che ha poi cancellato il polemico tweet. Un episodio poco piacevole, del quale senza dubbio i tifosi partenopei se ne ricorderanno. Per ora non è arrivata nessuna risposta ai commenti dei supporters partenopei da parte di Oma Akatugba.