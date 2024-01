Napoli – Salernitana, non solo Mazzocchi: un altro calciatore salta il match!

Napoli – Salernitana, la partita perde un altro possibile protagonista oltre all’ex granata Pasquale Mazzocchi: di chi si tratta

La squadra di Walter Mazzarri continua a deludere in campionato. Dopo gli stop contro Roma e Monza è arrivata una pesante sconfitta contro il Torino, fuori casa, allo Stadio Olimpico Grande Torino. Un risultato pesante che ben fotografa il momento della squadra. I campioni d’Italia in carica non hanno praticamente mai creato occasioni da gol importanti, a parte un lampo di Di Lorenzo che Raspadori ha sprecato tirando addosso a Milinkovic-Savic. A nulla è servito il cambio modulo dell’allenatore toscano, che ha provato a buttare dentro Mazzocchi e giocare a tre in difesa.

Ed è proprio l’entrata dell’ex Salernitana la sliding door della partita. Appena entrato Mazzocchi ha subito mostrato discreta pericolosità con un ottimo cross dalla fascia destra, poi però l’incubo ha preso forma. Un’entrataccia ai danni di Lazaro, a gamba alta, dopo appena quattro minuti dalla sostituzione, ha sancito l’espulsione dell’esterno, alla prima con la nuova maglia.

È servito anche l’intervento del VAR poiché inizialmente Mariani aveva assegnato solo un cartellino giallo. Probabilmente il peggior esordio possibile. L’espulsione rimediata a Torino non permetterà a Mazzocchi di scendere in campo, domenica prossima, contro la sua ex squadra al Maradona. Tuttavia Mazzocchi non sarà l’unico calciatore a saltare il match. Non ci sarà nemmeno Giulio Maggiore.

Napoli – Salernitana, assenza pesante: Maggiore salterà il match

Il centrocampista granata, punto fermo della mediana di mister Pippo Inzaghi ha rimediato un doppio cartellino giallo nel match appena concluso contro la Juventus. Il primo al minuto 32 del primo tempo, il secondo invece nel secondo tempo, al minuto 53. Un’assenza molto pesante tra le fila della Salernitana, che dovrà quindi fare a meno del suo punto di riferimento a centrocampo.

L’assenza in campo di Maggiore si è fatta sentire. I bianconeri hanno sfruttato la superiorità numerica per pareggiare il match, grazie alla rete di Illing Jr, su assist di Vlahovic, e poi addirittura portare a casa i tre punti, grazie alla rete allo scadere di Dusan Vlahovic, nei minuti di recupero. La squadra di Allegri continua la sua rincorsa all’Inter capolista e campione d’inverno.