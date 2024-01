Napoli, cambiano gli scenari per Politano: ora firma a cifre super

Matteo Politano è uno dei protagonisti indiscussi del Napoli tricolore, sull’ex Inter e Sassuolo è piombato però l’Al Shabab.

“Matteo vorrebbe rinnovare a vita, il presidente conosce la situazione, la decisione finale dipenderà da lui”, parole di Mario Giuffredi, vulcanico agente di Matteo Politano ed altri protagonisti azzurri, che in questa settimana si è sbilanciato commentando le voci inerenti al futuro del proprio assistito.

Politano è a mani basse uno deo protagonisti più importanti del nuovo corso tricolore del Napoli, 17 partite, 5 goal e 4 assist in Serie A, condite da un’assistenza ed un’altra rete in Champions League, insomma, numeri importanti, che hanno relegato Lindstrom, investimendo da circa 30 milioni costantemente in panchina.

Tra Arabia e Napoli: novità sul futuro di Politano

Le prestazioni dell’esterno offensivo destro, hanno attirato gli occhi di altri club, consci del contratto in scadenza del giocatore nel 2025. Tra questi, il “solito” team arabo, nello specifico l’Al Shabab, che avrebbe offerto secondo molte fonti ben 7 milioni a stagione al calciatore.

Un’offerta difficilmente pareggiabile dal Napoli, spintosi a cifre del genere unicamente per top player del calibro di Osimhen, ma, nonostante ciò, l’esito della scelta di Politano, come appurato dalle dichiarazioni sopracitate, non pare scontato.

Come ribadito a più riprese, sin da questa estate nello specifico dal suo agente, l’ex Inter è profondamente legato alla maglia che gli ha permesso di vincere il suo primo scudetto da calciatore, motivo per cui, vorrebbe accordarsi con la società per un ultimo rinnovo, che visti gli ormai 30 anni, saprebbe di prolungamento a vita, come accaduto per Di Lorenzo e Mario Rui.

La disponibilità da parte del giocatore e del suo entourage a respingere le sirene arabe c’è e a quanto pare, i discorsi relativi al rinnovo sono partiti sin da questa estate. Secondo quanto riportato dalle colonne de Il Mattino quest’oggi, ci sarebbero novità importanti in tal senso. Stando alle indiscrezioni rilasciate dal quotidiano, infatti, il rinnovo sarebbe ormai prossimo, nello specifico, Giuffredi e De Laurentiis potrebbero mettere il tutto nero su bianco a Riyad, sede della supercoppa che il Napoli affronterà in questo mese.

Politano dovrebbe firmare un triennale con il Napoli, per un ingaggio da ben 2,8 milioni a stagione, poco più dello stipendio percepito attualmente. Una buona notizia, che farà certamente felice il tecnico Walter Mazzarri e l’ambiente azzurro, che in un momento di cambiamenti e difficoltà, vorranno certamente ripartire da qualche certezza.