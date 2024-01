Formazioni ufficiali Torino-Napoli: Mazzarri ha scelto tra Raspadori e Simeone

Il Napoli è pronto a scendere in campo contro il Torino: mister Walter Mazzarri ha deciso chi schierare in attacco tra Raspadori e Simeone.

Ormai ci siamo, manca pochissimo al fischio d’inizio di Torino-Napoli, gara valida per la diciannovesima giornata di Serie A, l’ultima del girone di andata. Sarà la prima partita del 2024 per le due squadre ed entrambe vorranno fare bene dopo aver chiuso con una delusione il 2023. Il Napoli ha assoluto bisogno di fare punti per non rischiare di vedere sempre più lontane le prime posizioni.

Non sarà un match semplice, il Torino è una squadra molto ostica e, come se non bastasse, mister Walter Mazzarri deve fare a meno di diversi giocatori. Oltre i due partenti Frank Anguissa e Victor Osimhen, che hanno lasciato Napoli per prendere parte alla Coppa d’Africa in Costa d’Avorio con le rispettive nazionali (Camerun e Nigeria), non ci saranno nemmeno gli infortunati Meret, Natan, Mathias Olivera e Ostigard, fermatosi ieri per una gastroenterite.

Torino Napoli, queste le formazioni ufficiali

Sono tante le assenze per Mazzari, considerando anche la partenza di Elif Elmas verso il Lipsia e non ancora sostituito con un centrocampista dal mercato (in attesa di Lazar Samardzic). Ma il tecnico di San Vincenzo non cerca alibi e ha deciso la formazione che scenderà in campo oggi, sciogliendo gli ultimi dubbi. In porta ci sarà Gollini, recuperato dopo il problema alla caviglia di settimana scorsa e pronto a sostituire l’infortunato Meret; in difesa sono pochissimi i superstiti dagli infortuni con Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus (nemmeno al 100% della condizione) e Mario Rui a formare la linea a quattro; a centrocampo ecco Cajuste al posto di Anguissa al fianco dei titolarissimi Lobotka e Zielinski; in attacco Kvaratskhelia e Politano sorreggono la prima punta Raspadori, che ha vinto il ballottaggio con il Cholito Simeone.

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Djiji, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Vlasic, Lazaro; Zapata, Sanabria. All. Juric

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Mazzarri