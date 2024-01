Calciomercato Napoli, assalto di Meluso: fuori dai convocati, servono 15 milioni

Il calciomercato del Napoli prosegue, l’obiettivo è regalare a Walter Mazzarri almeno altri 3 colpi in entrata.

Ufficializzato Pasquale Mazzocchi, già convocato per la gara odierna contro il Torino a seguito dell’acquisto per 3 milioni d’euro, il Napoli prosegue nelle proprie trattative, con l’obiettivo dichiarato a più riprese dallo stesso De Laurentiis, di regalare a Walter Mazzarri almeno 3 se non 4 colpi.

Ad oggi, il calciatore più vicino a tingersi d’azzurro pare Lazar Samardzic, che potrebbe essere acquistato per circa 20 – 25 milioni, la stessa cifra incassata dai campioni d’Italia per la cessione di Elif Elmas al Red Bull Lipsia. Secondo più fonti, infatti, il centrocampista serbo d’origine tedesca potrebbe essere ufficializzato già per la prossima settimana.

Centrocampo Napoli, doppio colpo in arrivo?

L’altra trattativa entrata nel vivo, è quella per Dragusin del Genoa. Il difensore rumeno scuola Juventus sarebbe il prescelto da Walter Mazzarri per rinforzare la difesa del Napoli, in palese difficoltà nel post Kim. Per lui il d.s Meluso e De Laurentiis si sono spinti ad una offerta monstre: 20 milioni di parte fissa, più il cartellino di Ostigard e il prestito di Zanoli, esplicita richiesta di Gilardino per il ruolo di terzino destro.

Il club ligure avrebbe iniziato a vacillare e ad oggi, sarebbe in fase di valutazione, considerando anche la proposta di 23 milioni di sterline proveniente dalla Premier League, sponda Tottenham. Con ogni probabilità, per la settimana prossima si conoscerà la scelta definitiva in tal senso.

Infine, resta l’ultima casella da coprire ancora a centrocampo. Frank Zambo Anguissa, titolare inamovibile del Napoli, sarà infatti impegnato circa un mese in coppa d’Africa, per questa motivazione, ad oggi, sarebbe difficile non immaginare un altro ingresso in zona mediana. Con ogni probabilità, il Napoli per il secondo centrocampista si muoverà con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Potrebbe essere questo il caso di Soumaré, centrocampista francese del Leicester City in prestito al Siviglia. Nell’ultima gara contro l’Athletic Club, il calciatore non è stato convocato per “motivi familiari”, a detta del tecnico dei biancorossi. Ma, come confermato dal Mundo Deportivo nella sua edizione odierna, con ogni probabilità la reale motivazione che si cela dinanzi a questa scelta riguarderebbe ancora una volta il mercato.

Soumaré sarebbe in rotta di collisione con il Siviglia e vorrebbe cambiare maglia, una occasione da sfruttare per Meluso e De Laurentiis, che potrebbero accapparrarsi il dinamico centrocampista francese con la formula sopracitata.